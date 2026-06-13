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炎亞綸出道21年跨足影視歌三棲，近年更拓展餐飲與電商副業，事業相當成功。然而上個月他卻在社群上脫口「已經認真在考慮退圈了。」今（13）日炎亞綸舉辦《IKIGAI》專輯簽唱會，透露原因是長期被CP粉騷擾，甚至連朋友、另一半都受牽連，他嘆：「還是需要有個底線。」此外，感情穩定的他，也透露想婚的念頭，但對方卻認為「時間還沒到。」近日一名粉絲發文替炎亞綸抱不平，表示：「難道因為是藝人就要承受這麼多惡意嗎？」貼文釣出炎亞綸留言回應：「已經認真在考慮退圈了。」今受訪時炎亞綸無奈透露原因，「就是CP粉。」這幾年他與汪東城被粉絲硬湊對，他直言：「三人成虎，對我來說壓力非常大。」連身邊朋友、另一半也被騷擾，讓他心力交瘁，呼籲CP粉說：「還是需要有個底線。」現場大家建議，想杜絕瘋狂粉絲組CP可以考慮結婚，對此炎亞綸直言「你們真的小看這群人。」不過與男友感情穩定的他，也透露想婚的念頭，透露自己不斷溝通結婚這件事，但對方卻覺得時間還沒到，因此炎亞綸則不強求，笑說：「我怕欲速則不達，我很想要啊！他想的話自己會開口，大家不要逼他。」▲炎亞綸（如圖）與另一半感情穩定，透露萌生想婚的念頭，但對方卻認為「時間還沒到。」（圖／晴空鳥提供）炎亞綸除了演藝工作與副業，他還創立經紀公司「晴空鳥」，鬆口接下來會簽下新的藝人，對方透過社群問他：「公司還有簽藝人嗎？」說是經過觀世音菩薩的「指示」，對此炎亞綸便答應，笑說：「我的錢很好騙吧！」至於簽約藝人的身分？炎亞綸賣關子表示是30多歲的男生，在圈內算是全方位，下週將正式公布，讓外界十分好奇。炎亞綸今簽唱會吸引許多粉絲，他表示能夠透過《IKIGAI》再度與歌迷面對面相見，是一件非常幸福的事情。除此之外，炎亞綸現場特別獻唱〈無經驗可〉與〈瑕疵品〉兩首新歌，熟悉旋律一響起便引發全場熱情回應，將氣氛推向高潮。