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YouTuber呱吉近日在Podcast節目中，形容國民MC劉在錫是「韓國吳宗憲」、「韓國黃子佼」，片段曝光後引發大批網友不滿，認為這比喻對形象向來正面的劉在錫相當失禮，為此呱吉今（13）日親自道歉，承認確實是自己失言了；而無緣無故被跟黃子佼放在一起比較的吳宗憲也出面回應，生氣地說：「不要亂比！」日前在Podcast節目中，呱吉原本想向聽眾解釋劉在錫在韓國演藝圈的地位，不過在誤稱對方是喜劇演員後，又接著把劉在錫比喻為「韓國吳宗憲、韓國黃子佼」，讓一旁搭檔采翎聽了冷汗直流，急著提醒呱吉劉在錫在韓國擁有極高國民好感度，是一位沒有負面爭議的人物，雖然急著滅火，不過片段還是在網路遭到炎上。面對外界批評，呱吉今日發文道歉，坦言原意只是想表達劉在錫在韓國綜藝圈的指標性地位，但也承認台灣娛樂圈目前找不到與其形象完全對等的人物，因此這樣的比喻確實不必要，未來會避免再使用類似說法。值得一提的是，被點名的吳宗憲也對此事做出回應，他對於自己被拿來與黃子佼相提並論感到不滿，直言「不要亂比」，強調自己出道40年來雖然有負評，但沒有前科、沒有被關、沒有捲入MeToo事件，「最討厭那個人了。」