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「親吻情人節」由來

▲6月14日是屬於親吻的日子。（示意圖／Pixabay）

「親吻情人節」怎麼慶祝？

▲這天可以安排一場約會，重溫戀愛的美好。（示意圖／取自Shutterstock）

12個情人節含義

▲白色情人節是收到情人節巧克力的男生，回禮的日子。（示意圖／取自Pixabay）

▲「擁抱」可以給彼此帶來溫暖，也能增進彼此感情。（示意圖／取自pixabay）

你知道每個月的14日都是情人節嗎？今天6月14日剛好就是「親吻情人節」，「親吻情人節」是讓每個有另一半的人，都能在這天透過親吻表達愛意，增進彼此的感情，情侶可以在這天光明正大的放閃、擁吻，來個重溫心動的約會，《NOWNEWS》一次整理「親吻情人節」的由來、怎麼慶祝，以及一年12個情人節有什麼含義，給讀者了解。6月14日「親吻情人節」（Kiss Day）最一開始是從韓國開始流行的節日，因為韓國每個月14日都有一個情人節，相當浪漫，6月14日就是屬於親吻的日子，有另一半的人們都可以在這天表達愛意，用吻見證彼此的甜蜜時刻，讓感情加溫。情侶、夫妻們不妨在「親吻情人節」安排一場約會，可以看場電影、到景點散步、吃一頓晚餐，重溫心動時刻；也可以寫一段心內話，把藏在心裡的愛意傳達給對方，最重要的是，要給彼此一個親吻。：情侶會在一年的第一個情人節，贈送對方一本日記本，用來記下未來一整年的甜蜜時刻。：大家都知道的情人節，情人們會在這天互贈鮮花、巧克力、禮物等，並一起約會。：源自於日本的情人節，男生收到女生2月14日送的巧克力後，可以在這天回禮給女生。：這天是專屬單身朋友的情人節，單身的人可以在這天穿上黑色的衣服、吃黑色的食物，一起聚會，說不定會因此擦出愛情的火花。：單身的人可在這天穿上黃色衣服，或是戴上黃色配件，代表「我單身」。：有另一半的人，都能在這天親吻對方，表達愛意。：是介紹伴侶給家中長輩認識的日子，情侶也會在這天送銀製品表達愛意。：情侶們在這天不用互相送禮物，而是可到戶外走走、踏青，來場跟大自然的約會。：不管是情侶還是單身朋友，都能一起參加跟音樂有關的活動，這天大家也會拿手機跟天空拍照，因此是音樂和相片情人節。：跟伴侶在這天來杯葡萄酒，來一場深度談話，聊聊人生規劃，建立起雙方對未來的共識。：單身的朋友可在這天喝一杯柳橙汁，讓自己早日脫單；有伴侶的人則可以看一整天電影甜蜜約會。：在這天給另一半獻上大大的擁抱，慶祝彼此又度過了一年，也在寒冷的冬天，為對方帶來溫暖。