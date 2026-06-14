你知道每個月的14日都是情人節嗎？今天6月14日剛好就是「親吻情人節」，「親吻情人節」是讓每個有另一半的人，都能在這天透過親吻表達愛意，增進彼此的感情，情侶可以在這天光明正大的放閃、擁吻，來個重溫心動的約會，《NOWNEWS》一次整理「親吻情人節」的由來、怎麼慶祝，以及一年12個情人節有什麼含義，給讀者了解。
「親吻情人節」由來
6月14日「親吻情人節」（Kiss Day）最一開始是從韓國開始流行的節日，因為韓國每個月14日都有一個情人節，相當浪漫，6月14日就是屬於親吻的日子，有另一半的人們都可以在這天表達愛意，用吻見證彼此的甜蜜時刻，讓感情加溫。
「親吻情人節」怎麼慶祝？
情侶、夫妻們不妨在「親吻情人節」安排一場約會，可以看場電影、到景點散步、吃一頓晚餐，重溫心動時刻；也可以寫一段心內話，把藏在心裡的愛意傳達給對方，最重要的是，要給彼此一個親吻。
12個情人節含義
1月14日 日記情人節：情侶會在一年的第一個情人節，贈送對方一本日記本，用來記下未來一整年的甜蜜時刻。
2月14日 西洋情人節：大家都知道的情人節，情人們會在這天互贈鮮花、巧克力、禮物等，並一起約會。
3月14日 白色情人節：源自於日本的情人節，男生收到女生2月14日送的巧克力後，可以在這天回禮給女生。
4月14日 黑色情人節：這天是專屬單身朋友的情人節，單身的人可以在這天穿上黑色的衣服、吃黑色的食物，一起聚會，說不定會因此擦出愛情的火花。
5月14日 黃色情人節：單身的人可在這天穿上黃色衣服，或是戴上黃色配件，代表「我單身」。
6月14日 親吻情人節：有另一半的人，都能在這天親吻對方，表達愛意。
7月14日 銀色情人節：是介紹伴侶給家中長輩認識的日子，情侶也會在這天送銀製品表達愛意。
8月14日 綠色情人節：情侶們在這天不用互相送禮物，而是可到戶外走走、踏青，來場跟大自然的約會。
9月14日 音樂、相片情人節：不管是情侶還是單身朋友，都能一起參加跟音樂有關的活動，這天大家也會拿手機跟天空拍照，因此是音樂和相片情人節。
10月14日 葡萄酒情人節：跟伴侶在這天來杯葡萄酒，來一場深度談話，聊聊人生規劃，建立起雙方對未來的共識。
11月14日 橙色、電影情人節：單身的朋友可在這天喝一杯柳橙汁，讓自己早日脫單；有伴侶的人則可以看一整天電影甜蜜約會。
12月14日 擁抱情人節：在這天給另一半獻上大大的擁抱，慶祝彼此又度過了一年，也在寒冷的冬天，為對方帶來溫暖。
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6月14日「親吻情人節」（Kiss Day）最一開始是從韓國開始流行的節日，因為韓國每個月14日都有一個情人節，相當浪漫，6月14日就是屬於親吻的日子，有另一半的人們都可以在這天表達愛意，用吻見證彼此的甜蜜時刻，讓感情加溫。
情侶、夫妻們不妨在「親吻情人節」安排一場約會，可以看場電影、到景點散步、吃一頓晚餐，重溫心動時刻；也可以寫一段心內話，把藏在心裡的愛意傳達給對方，最重要的是，要給彼此一個親吻。
1月14日 日記情人節：情侶會在一年的第一個情人節，贈送對方一本日記本，用來記下未來一整年的甜蜜時刻。
2月14日 西洋情人節：大家都知道的情人節，情人們會在這天互贈鮮花、巧克力、禮物等，並一起約會。
3月14日 白色情人節：源自於日本的情人節，男生收到女生2月14日送的巧克力後，可以在這天回禮給女生。
5月14日 黃色情人節：單身的人可在這天穿上黃色衣服，或是戴上黃色配件，代表「我單身」。
6月14日 親吻情人節：有另一半的人，都能在這天親吻對方，表達愛意。
7月14日 銀色情人節：是介紹伴侶給家中長輩認識的日子，情侶也會在這天送銀製品表達愛意。
8月14日 綠色情人節：情侶們在這天不用互相送禮物，而是可到戶外走走、踏青，來場跟大自然的約會。
9月14日 音樂、相片情人節：不管是情侶還是單身朋友，都能一起參加跟音樂有關的活動，這天大家也會拿手機跟天空拍照，因此是音樂和相片情人節。
10月14日 葡萄酒情人節：跟伴侶在這天來杯葡萄酒，來一場深度談話，聊聊人生規劃，建立起雙方對未來的共識。
11月14日 橙色、電影情人節：單身的朋友可在這天喝一杯柳橙汁，讓自己早日脫單；有伴侶的人則可以看一整天電影甜蜜約會。
12月14日 擁抱情人節：在這天給另一半獻上大大的擁抱，慶祝彼此又度過了一年，也在寒冷的冬天，為對方帶來溫暖。