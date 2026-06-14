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根據《加州郵報》記者愛德華·路易斯（Edward Lewis）引述法庭紀錄的報導，這起逮捕事件發生在當地時間凌晨3點41分的休士頓。警方表示，哈登當時將一把手槍直接放置於車內顯眼處（未依規定放置於槍套內），因此遭警方攔查。控訴書中指出，這位11屆全明星球員「非法、故意且知情地」在車內持有該把武器。
回顧哈登的生涯巔峰，正是在休士頓火箭隊度過；他曾連續三年榮膺聯盟得分王，並連續四年在MVP票選中名列前三。據消息人士透露，哈登在被捕前，正與一大群朋友在當地的水煙館聚會。哈登目前已獲保釋，法院預計將於6月22日開庭審理此案。他的保釋條件相當嚴格：除了全面禁止持有槍枝或其他武器外，還必須配合接受隨機尿液檢測；且在未經醫師處方的情況下，絕對禁止飲酒及使用大麻等受管制藥物。
身為8度入選年度最佳陣容、2屆助攻王的哈登，在洛杉磯快艇度過了兩個半賽季後，因長遠發展受限，於季中交易大限前推動了轉隊。騎士隊為此付出了慘痛代價，將兩屆全明星控衛加蘭（Darius Garland）送往快艇，完成了這筆震撼聯盟的重磅交易。
本季哈登在2025-26例行賽總計出賽70場（場均上陣34.8分鐘），繳出23.6分、8.0助攻（附帶3.5次失誤）、4.8籃板與1.1抄截的亮眼數據。然而，進入季後賽後他的表現卻有些掙扎；在經歷前兩輪對陣多倫多暴龍與底特律活塞的起伏後，哈登在東區決賽面對紐約尼克的系列賽中徹底迷失，最終騎士慘遭橫掃出局。總計18場季後賽中，他的數據下滑至場均19.2分、5.5助攻（高達4.7次失誤）、5.1籃板與1.7抄截。
4230萬美元選擇權在即，持槍風波恐成續約隱憂
儘管在東區決賽鎩羽而歸，但據傳哈登、當家球星米契爾（Donovan Mitchell）以及騎士球團三方，原本都對下賽季繼續合作抱持著高度興趣。
不過，今年8月即將滿37歲的哈登，今年夏天手握下賽季高達4230萬美元（約1330萬美元為受保障）的球員選擇權。如果他選擇跳出合約，這起持槍被捕的負面事件，勢必會讓騎士隊高層以及其他潛在追求者在開出大約時有所顧慮。這位曾經拿下年度MVP、三度得分王與兩次助攻王的超級球星，休賽季的第一步顯然已經走得步履蹣跚。
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