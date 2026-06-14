超商咖啡喝不完，隨手倒進路邊水溝，小心下一秒收到罰單！一名民眾在Threads分享，到超商買咖啡沒蓋好漏出來 ，不想麻煩店員，便順手將剩餘咖啡倒入門口的排水溝，結果遭到檢舉，事後收到3600元罰單，且意見申訴也沒用，只能乖乖繳錢。貼文曝光後吸引超過16萬人瀏覽，不少人這才驚覺，原來倒飲料、吐口水都觸犯《廢棄物清理法》，最重可開罰6000元。
超商咖啡倒水溝 他收到3600元罰單傻眼
事件起源於一名網友在Threads上發文，他透露日前在超商購買咖啡後，發現杯蓋沒蓋好導致咖啡漏出，因為不想回店內麻煩店員，便直接將剩餘咖啡倒入門口水溝。沒想到整個過程被「檢舉達人」拍下並向環保單位舉報。
事後，該網友收到一張高達3600元的罰單，提出意見申訴也沒有用。他無奈感嘆，原來不需要亂丟菸蒂或垃圾，光是「倒飲料進水溝」就會被罰得一樣重。「今天違法是事實，我會乖乖去繳，但環保局的宣導也該檢討吧？我相信應該很多人也不清楚。」且僅透過行車記錄器錄影檢舉，並無當場確認證件，如何證明拍到的人跟車牌車主為同一人。
倒飲料、吐口水都違法！《廢棄物清理法》都罰
為什麼倒咖啡會被罰？根據《廢棄物清理法》第27條規定如下，在指定清除地區內嚴禁下列行為，違反者可處新台幣1200元以上、6000元以下的罰鍰。
1、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。
2、污染地面、池溏、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。
3、於路旁、屋外或屋頂曝晒、堆置有礙衛生整潔之物。
4、自廢棄物清除、處理及貯存工具、設備或處所中搜揀經廢棄之物。但搜揀依第五條第六項所定回收項目之一般廢棄物，不在此限。
5、拋置熱灰燼、危險化學物品或爆炸性物品於廢棄物貯存設備。
6、棄置動物屍體於廢棄物貯存設備以外處所。
7、隨地便溺。
8、於水溝棄置雜物。
9、飼養禽、畜有礙附近環境衛生。
10、張貼或噴漆廣告污染定著物。
11、其他經主管機關公告之污染環境行為。
水溝倒咖啡罰3600元？眾質疑執法比例失衡
不少人看完後直呼長知識，坦言過去根本不知道把飲料倒進水溝也可能挨罰，「我以前也幹過」、「吃麵剩下的湯不想喝，店員叫我倒外面」、「我丟路邊垃圾桶前，也都會先在水溝把飲料倒乾進避免垃圾桶積水」。
不過更多焦點則是放在「處罰比例原則」與執法一致性上，認為一杯喝不完的咖啡就被罰3600元實在太重，「小吃店、攤販一天倒進水溝的廚餘湯水，不知道是你的幾萬倍」、「夜市一整排鹹酥雞店直接在水溝洗鍋碗瓢盆，那些有被罰嗎？」
還有人質疑，飲料倒進家裡水槽最終同樣流入下水道，為何在戶外就被認定違法，直言該檢討處罰比例原則。此外，相關規定宣導不足，許多人抱怨根本不知道倒咖啡、飲料進水溝會觸法，若突然收到罰單確實很錯愕。
怕被檢舉開罰？處理沒喝完的料記住2招
為了避免成為下一個檢舉達人的目標，建議民眾在處理沒喝完的飲料時，應採取正確做法：
1、帶回家處理：將殘餘液體倒入家中的洗碗槽或廁所馬桶，剩下的杯子再進行資源回收。
2、詢問店家：若在超商或餐廳內，可詢問店員是否有提供廚餘桶或倒水口，切勿直接倒入戶外水溝。
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事件起源於一名網友在Threads上發文，他透露日前在超商購買咖啡後，發現杯蓋沒蓋好導致咖啡漏出，因為不想回店內麻煩店員，便直接將剩餘咖啡倒入門口水溝。沒想到整個過程被「檢舉達人」拍下並向環保單位舉報。
事後，該網友收到一張高達3600元的罰單，提出意見申訴也沒有用。他無奈感嘆，原來不需要亂丟菸蒂或垃圾，光是「倒飲料進水溝」就會被罰得一樣重。「今天違法是事實，我會乖乖去繳，但環保局的宣導也該檢討吧？我相信應該很多人也不清楚。」且僅透過行車記錄器錄影檢舉，並無當場確認證件，如何證明拍到的人跟車牌車主為同一人。
為什麼倒咖啡會被罰？根據《廢棄物清理法》第27條規定如下，在指定清除地區內嚴禁下列行為，違反者可處新台幣1200元以上、6000元以下的罰鍰。
1、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。
2、污染地面、池溏、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。
3、於路旁、屋外或屋頂曝晒、堆置有礙衛生整潔之物。
4、自廢棄物清除、處理及貯存工具、設備或處所中搜揀經廢棄之物。但搜揀依第五條第六項所定回收項目之一般廢棄物，不在此限。
5、拋置熱灰燼、危險化學物品或爆炸性物品於廢棄物貯存設備。
6、棄置動物屍體於廢棄物貯存設備以外處所。
7、隨地便溺。
8、於水溝棄置雜物。
9、飼養禽、畜有礙附近環境衛生。
10、張貼或噴漆廣告污染定著物。
11、其他經主管機關公告之污染環境行為。
不少人看完後直呼長知識，坦言過去根本不知道把飲料倒進水溝也可能挨罰，「我以前也幹過」、「吃麵剩下的湯不想喝，店員叫我倒外面」、「我丟路邊垃圾桶前，也都會先在水溝把飲料倒乾進避免垃圾桶積水」。
不過更多焦點則是放在「處罰比例原則」與執法一致性上，認為一杯喝不完的咖啡就被罰3600元實在太重，「小吃店、攤販一天倒進水溝的廚餘湯水，不知道是你的幾萬倍」、「夜市一整排鹹酥雞店直接在水溝洗鍋碗瓢盆，那些有被罰嗎？」
還有人質疑，飲料倒進家裡水槽最終同樣流入下水道，為何在戶外就被認定違法，直言該檢討處罰比例原則。此外，相關規定宣導不足，許多人抱怨根本不知道倒咖啡、飲料進水溝會觸法，若突然收到罰單確實很錯愕。
為了避免成為下一個檢舉達人的目標，建議民眾在處理沒喝完的飲料時，應採取正確做法：
1、帶回家處理：將殘餘液體倒入家中的洗碗槽或廁所馬桶，剩下的杯子再進行資源回收。
2、詢問店家：若在超商或餐廳內，可詢問店員是否有提供廚餘桶或倒水口，切勿直接倒入戶外水溝。