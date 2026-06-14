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▲「華山町筆電次元站」6月14日正式開幕。（圖／業者提供）

▲華山町筆電次元站以「體驗先於規格」為核心概念，透過多品牌展示、AI應用體驗與現場互動活動。（圖／業者提供）

▲排隊商品一次看。（圖／業者提供）

▲促銷商品清單。（圖／業者提供）

▲欣亞首次與天成文旅華山町聯名合作，活動當天排隊民眾即可獲得餐飲9折優惠券。（圖／業者提供）

▲▼欣亞數位首度攜手天成文旅跨界合作，結合筆電體驗、互動活動與餐飲服務，打造兼具科技與生活風格的複合式概念店。

隨著AI PC、電競筆電與創作者設備需求持續成長，消費者選購筆電的方式也逐漸改變。從過去單純比較規格與價格，到現在更重視實機體驗、情境應用與生活場域結合，3C零售市場正迎來全新轉型。深耕台灣3C市場多年的欣亞數位，宣布全新打造的「華山町筆電次元站」6月14日正式開幕。此次不僅是欣亞數位在北部推出的全新筆電體驗據點，更首度攜手天成文旅-華山町展開跨界合作，結合筆電體驗、互動活動與餐飲服務，打造兼具科技與生活風格的複合式概念店。華山町筆電次元站將以「體驗先於規格」為核心概念，透過多品牌展示、AI應用體驗與現場互動活動，讓消費者能更直接感受不同產品定位與使用差異。而為慶祝新店開幕，欣亞數位特別邀請人氣創作者霸軒、兔鼠與鼠妹擔任一日店長，於活動當天與粉絲近距離互動。今（14）日活動內容包含筆電實機開箱、遊戲挑戰、AI應用體驗以及限定簽繪活動，希望透過輕鬆有趣的方式，讓更多玩家與消費者認識新世代AI PC與電競筆電。除了互動體驗之外，活動當天更規劃兩場人氣「一元起標」活動，競標商品涵蓋電競螢幕、SSD固態硬碟、外接式儲存裝置以及 MSI Claw 電競掌機等熱門商品。其中包括市價1萬4990元的 GIGABYTE MO27Q2A QD-OLED 電競螢幕，以及市價1萬5900元的 MSI Claw 掌機，都將從1元起標，成為活動另一大亮點。開幕期間也同步推出多項限量排隊商品。包含 GIGABYTE G6 RTX4060 電競筆電、MSI Cyborg 15 RTX5060 電競筆電、LG gram Pro、VAIO F14、VAIO F16 等熱門機種皆祭出開幕限定價格。其中 MSI Cyborg 15 電競筆電更從原價4萬6900元下殺至3萬3999元。除了現場活動之外，欣亞也規劃「華山町 × 八德店」跨店闖關活動。玩家可透過AI繪圖體驗、筆電重量挑戰、狼蛛鍵盤猜軸體以及主機打卡任務等關卡完成集章，兌換MSI電競耳機、藍牙滑鼠等限量贈品，並有機會獲得 SSD 等加碼好禮。本次開幕最大特色之一，便是欣亞首次與餐飲品牌合作打造複合式體驗模式。透過與天成文旅華山町聯名合作，活動當天排隊民眾即可獲得餐飲9折優惠券；任一消費可獲得飲品買一送一券；購買筆電則再加碼贈送主廚私藏套餐兌換券，內容包含精選主食、經典甜品與迎賓飲品，總價值達1890元。欣亞數位表示，希望藉由科技零售與餐飲服務的結合，讓消費者來到華山町不只是選購筆電，更能享受完整的生活體驗。未來也將持續探索不同型態的體驗式零售模式，打造兼具科技、娛樂與生活感的新世代門市。6月14日開幕當天，從限量筆電、一元競標、KOL互動、跨店闖關到餐飲合作優惠，欣亞華山町筆電次元站將以全新的複合式體驗概念迎接消費者，為今年暑假揭開序幕。