不少人習慣睡前躺在床上滑手機，覺得是一整天最放鬆的時候，也想開始培養睡意。不過五福諾貝爾眼科院長、眼科醫師粘靖旻在臉書粉專發文提醒，長時間躺著使用手機，可能增加眼睛負擔，甚至提高白內障風險。眼科醫師粘靖旻整理出「4大機制」，說明躺著滑手機為何特別容易傷害眼睛與水晶體健康。
1、藍光直射水晶體，加速水晶體混濁
粘靖旻指出，長時間近距離使用手機，螢幕藍光可能在水晶體內誘發自由基反應，破壞蛋白質結構，加速水晶體混濁。
尤其躺著使用手機時，眼睛與螢幕距離更近、觀看角度更集中，藍光刺激量往往高於坐姿使用。若是在睡前關燈後滑手機，瞳孔放大，進入眼內的藍光量也會進一步增加。
2、眼壓異常波動，躺姿讓眼睛承受更大壓力
許多人容易忽略姿勢對眼壓的影響，平躺時因重力改變，眼內房水循環效率下降，眼壓通常會比坐姿時更高。
長期處於眼壓偏高狀態，除了可能增加青光眼風險，也可能影響水晶體的營養供應與代謝，使水晶體上皮細胞更容易老化受損，間接提高白內障發生機率。
3、睫狀肌過度緊繃，調節疲勞加速老化
醫師指出，躺著看手機時，眼睛往往需要長時間對焦在極近距離，通常不到30公分。
在這種情況下，睫狀肌必須持續收縮而無法放鬆，若長期過度調節，可能導致睫狀肌慢性疲勞，進一步影響水晶體彈性與代謝循環，加速老化。
4、眼睛直視強光，高能光線灼傷水晶體
粘靖旻表示，躺著滑手機時，螢幕常位於臉部正上方，加上容易直視室內燈光，眼睛長時間反覆接受強光刺激，可能在水晶體內累積光氧化傷害。
尤其在睡前瞳孔已經放大的情況下，直接接觸螢幕亮光，對水晶體造成的刺激可能更為明顯，進而加速蛋白質變性與混濁。
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粘靖旻指出，長時間近距離使用手機，螢幕藍光可能在水晶體內誘發自由基反應，破壞蛋白質結構，加速水晶體混濁。
尤其躺著使用手機時，眼睛與螢幕距離更近、觀看角度更集中，藍光刺激量往往高於坐姿使用。若是在睡前關燈後滑手機，瞳孔放大，進入眼內的藍光量也會進一步增加。
許多人容易忽略姿勢對眼壓的影響，平躺時因重力改變，眼內房水循環效率下降，眼壓通常會比坐姿時更高。
長期處於眼壓偏高狀態，除了可能增加青光眼風險，也可能影響水晶體的營養供應與代謝，使水晶體上皮細胞更容易老化受損，間接提高白內障發生機率。
3、睫狀肌過度緊繃，調節疲勞加速老化
醫師指出，躺著看手機時，眼睛往往需要長時間對焦在極近距離，通常不到30公分。
在這種情況下，睫狀肌必須持續收縮而無法放鬆，若長期過度調節，可能導致睫狀肌慢性疲勞，進一步影響水晶體彈性與代謝循環，加速老化。
4、眼睛直視強光，高能光線灼傷水晶體
粘靖旻表示，躺著滑手機時，螢幕常位於臉部正上方，加上容易直視室內燈光，眼睛長時間反覆接受強光刺激，可能在水晶體內累積光氧化傷害。
尤其在睡前瞳孔已經放大的情況下，直接接觸螢幕亮光，對水晶體造成的刺激可能更為明顯，進而加速蛋白質變性與混濁。