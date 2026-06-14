我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾明軒使用空拍機拍攝海邊美景，卻疑似觸法。（圖／鍾明軒YouTube）

▲鍾明軒回應全文，強調自己會負責。（圖／鍾明軒Threads@big_star_ken）

網紅鍾明軒遭檢舉在「RCR45核三廠限制飛行區」使用空拍機，涉嫌違反《民用航空法》相關規定，最高可開罰150萬元。針對此事，鍾明軒昨（13）日深夜在Threads發聲回應：「謝謝大家的提醒與指教。 如果最後檢舉結果確認我有疏失，我也會承擔應負的責任。」鍾明軒近日挑戰開著餐車環島賣雞蛋糕，10日他上傳最新影片，擺攤地點在恆春墾丁，鍾明軒被沿途美景吸引，出動空拍機拍攝，怎料卻被軍事粉專「Taiwan ADIZ」披露，他的空拍機疑似有飛到RCR45核三廠限航區。Taiwan ADIZ指出，無人機若要進入該區域，需要事先向相關主管機關提出申請，鍾明軒擅飛的舉動很可能觸法。若真違反《民用航空法》、《妨害秘密罪》以及《國家安全法》，他可能會被開罰30-150萬元。網友看了也紛紛留言抨擊他：「你說他沒有帶任務，我才不相信」、「假裝環島擺攤，實則有空就用空拍機拍攝一些台灣機構跟機密，或是對岸想要的資料」、「開雞蛋糕車是幌子，實際上要拍機敏」。不少人懷疑鍾明軒動機不單純，對此，他昨日深夜在Threads寫下長文回應，「這次環島影片拍到墾丁南灣，當下是真的覺得海景很美，所以才會想用空拍的方式記錄下來，讓更多沒去過的人也可以看到台灣南部的漂亮。」他說自己的拍攝目的很單純，看到民眾的檢舉後，他才知道當時拍攝的地點確實離核三廠比較近，可能觸法，這部分他會整理當天的拍攝地點以及飛行路線，配合主管機關釐清。經過這次事件他也理解提前確認空域、規定與申請程序的重要性，希望大家不要衍生出不實揣測。鍾明軒也強調，「如果最後檢舉結果確認我有疏失，我也會承擔應負的責任」。不少粉絲也持續力挺鍾明軒，認為他回應的很有邏輯、敢於面對，「我想說，明軒你真的很棒！面對事情的態度不逃避勇於負責，勝比某些大人物。我想大家都會支持你的！」、「有時候很純粹的事情， 就是會被不純粹的人給弄髒」、「加油，會抹黑造謠的人就是看什麼都是黑的」，目前該起事件仍在網路上掀起正反兩派論戰。