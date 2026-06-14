連日大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，第三波梅雨季今（14）日起開始，中南部雨勢較猛烈，預計持續到下周二（16日）。下大雨對騎機車的人相當不方便，就算穿雨衣也可能淋得全身濕，尤其安全帽如果沒乾，很容易有臭味，販賣安全帽、機車用品的店家就分享安全帽淋濕後的處理方式，只要3步驟就能讓安全帽遠離濕氣和頭臭。
安全帽正確乾燥3步驟：陰乾不要曬太陽
下雨騎車時，安全帽很容易整個濕掉，連內襯都會全濕，如果放著不管，很容易讓整個安全帽散發臭味，如果戴上臭臭的安全帽，又會讓整個頭發臭。安全帽店家「Keeper騎士合作社」就在Threads分享，安全帽淋濕之後不能亂處理，不然安全帽會很容易發臭，發臭之後的安全帽，又很難去除臭味，建議淋濕後的安全帽可以用3步驟處理。
1、先把外殼擦乾：先把安全帽外殼擦乾，不要整頂直接放著晾乾。
2、把安全帽內襯拆下來陰乾：安全帽內襯拆下來後，可用毛巾包住內襯，輕壓吸水，再放在通風陰涼處晾乾，不要曬太陽，也不要用熱風吹，容易導致內襯變形或變質。
3、鏡片打開通風：把安全帽的鏡片打開，讓安全帽內部的濕氣散掉。
安全帽有臭味了怎麼辦？除臭噴霧、小蘇打吸味
如果安全帽已經有臭味，生活用品品牌防御工事建議，可使用除臭噴霧快速除臭，或是把小蘇打粉裝進透氣布袋中，放在安全帽中靜置一晚，小蘇打粉是弱鹼性，可中和汗水產生的酸性氣味。平時沒戴安全帽的時候，也能在安全帽中放一包活性碳吸濕。
另外，如果安全帽進水、產生臭味時，也能考慮清洗安全帽內襯，準備好一盆約40度的溫水，加入洗衣精、洗髮精或中性洗碗精，把內襯浸泡在水中約10分鐘，用手輕輕壓出髒污，不要用搓洗的；再用毛巾包裹內襯，輕壓吸水，接著放在陰涼通風處晾乾，可搭配風扇和除濕機，讓內襯完全乾燥，通常需要12小時才能乾燥。
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下雨騎車時，安全帽很容易整個濕掉，連內襯都會全濕，如果放著不管，很容易讓整個安全帽散發臭味，如果戴上臭臭的安全帽，又會讓整個頭發臭。安全帽店家「Keeper騎士合作社」就在Threads分享，安全帽淋濕之後不能亂處理，不然安全帽會很容易發臭，發臭之後的安全帽，又很難去除臭味，建議淋濕後的安全帽可以用3步驟處理。
1、先把外殼擦乾：先把安全帽外殼擦乾，不要整頂直接放著晾乾。
2、把安全帽內襯拆下來陰乾：安全帽內襯拆下來後，可用毛巾包住內襯，輕壓吸水，再放在通風陰涼處晾乾，不要曬太陽，也不要用熱風吹，容易導致內襯變形或變質。
3、鏡片打開通風：把安全帽的鏡片打開，讓安全帽內部的濕氣散掉。
安全帽有臭味了怎麼辦？除臭噴霧、小蘇打吸味
如果安全帽已經有臭味，生活用品品牌防御工事建議，可使用除臭噴霧快速除臭，或是把小蘇打粉裝進透氣布袋中，放在安全帽中靜置一晚，小蘇打粉是弱鹼性，可中和汗水產生的酸性氣味。平時沒戴安全帽的時候，也能在安全帽中放一包活性碳吸濕。
另外，如果安全帽進水、產生臭味時，也能考慮清洗安全帽內襯，準備好一盆約40度的溫水，加入洗衣精、洗髮精或中性洗碗精，把內襯浸泡在水中約10分鐘，用手輕輕壓出髒污，不要用搓洗的；再用毛巾包裹內襯，輕壓吸水，接著放在陰涼通風處晾乾，可搭配風扇和除濕機，讓內襯完全乾燥，通常需要12小時才能乾燥。