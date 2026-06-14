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丟雨衣看材質 分回收、一般垃圾

▲機車族常用材質較厚的雨衣，通常是不能回收的雨衣。（示意圖／記者葉政勳攝）

發霉用雙氧水浸泡 肥皂液也能去霉斑

雨下不停，騎機車的民眾都必備一件雨衣，但如果雨衣出現破洞，或是老舊要汰換，該怎麼丟才對呢？新北市環保局表示，丟棄雨衣要先確定雨衣材質，如果是便利商店販賣的輕便型雨衣，通常是「廢塑膠類」，但若是材質較厚的防風防水雨衣或是兩件式雨衣，一般都是不可回收的，要裝進專用垃圾袋。壞掉的雨衣應該怎麼丟棄呢？新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」表示，市面上常見的雨衣通常分成2大類，丟棄的方法也不一樣。便利商店賣的「輕便型雨衣」，通常是「廢塑膠類」，是屬於可以資源回收的項目。另外一種，就是材質較厚、防風防水的雨衣，一般機車族通常會購買這種一件式或兩件式的雨衣，這種材質的雨衣通常不能回收，要裝進專用垃圾袋丟進一般垃圾車中，如果沒辦法自己辨認雨衣材質是否能回收，可確認包裝上有無資源回收標誌，或丟垃圾時請清潔人員確認。如果雨衣出現發霉、發臭的情況，「皇馬雨衣」指出，如果是新雨衣，可用清水把雨衣表面的髒污沖掉，再用軟毛刷把沖不掉的污垢刷掉，接著以乾布擦乾，掛在陰涼通風處即可；如果是已經發霉的舊雨衣，可用「雙氧水」或「酒精」，將雨衣發霉的地方浸泡在雙氧水中大約10到20分鐘，再用軟毛刷輕刷，如果還是沒辦法去除，可塗抹肥皂液在霉斑處，等肥皂液乾了再塗上，重複幾次等到霉斑消失，再用清水沖洗乾淨。如果發霉嚴重，或是防水效果已經消失的雨衣，要按照雨衣材質進行分類、丟棄，如果丟錯，依照《廢棄物清理法》第50條第2款相關規定，若民眾亂丟垃圾或是分類錯誤，有可能會面臨1200元以上、6000元以下罰鍰。