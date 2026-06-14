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效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（14）日迎接本季一軍第2次先發，在兩聯盟交流賽交手中日龍隊，古林睿煬此役控球狀況不佳，保送後都付出代價，僅投3.2局就失5分退場，被敲出6安，另外送出2次三振、3次保送，防禦率上升至7.50，火腿隊以2：5落後，暫時古林睿煬為敗投選人，本季首勝要再等等。此役古林睿煬先發交手中日隊，面對開路先鋒岡林勇希首球就被敲出安打，不過古林睿煬沒受到影響，三振掉鵜飼航丞，再讓板山祐太郎、阿部壽樹敲出飛球出局，古林睿煬首局用了14球，讓中日隊留下殘壘，順利度過首局。火腿隊打線在1局下就給予火力支援，水谷瞬跑出內野安打，並靠著隊友推進攻佔三壘，兩出局後野村佑希敲出中間方向穿越安打，助火腿隊先馳得點，取得1：0領先。2局上古林睿煬遭遇亂流，兩出局後對村松開人投出保送，隨後被石伊雄太敲出二壘安打，面對得點圈危機，古林睿煬未能解決田中幹也，被敲出清壘二壘安打，岡林勇希又補上穿越安打，古林睿煬一口氣失掉3分，火腿隊被逆轉，以1：3落後。火腿隊在3局下反擊，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）開轟，火腿隊以2：3落後。不料古林睿煬4局上又被中日隊狙擊，先對村松開人投出保送，隨後雖然拿下2個出局數，但被岡林勇希、鵜飼航丞連續敲安，再失掉2分，火腿以2：5落後，火腿隊也決定換投。總計古林睿煬此役僅投3.2局失5分，共用74球，被敲出6安，另外送出2次三振、3次保送，防禦率上升至7.50，暫時為敗投候選人。