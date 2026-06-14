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▲單立文（左）與葉子楣（右）在《聊齋艷譚》有清涼對手戲，掀起三級片的熱潮，香港賣破千萬港幣。（圖／翻攝自IMDb）

▲《賭俠》裡的反派海珊，是單立文（中）另一為觀眾熟知的角色。（圖／翻攝自IMDb）

▲單立文在拍三級片之前就是樂手，不再演出三級片後也一直沒放棄音樂的老本行。（圖／翻攝自單立文微博）

俗話說「物極必反」，因為和葉子楣等性感女星在《聊齋艷譚》中激戰而走紅的「三級片男神」單立文，近期竟然在談話節目《夫妻肺片》中自曝與妻子胡蓓蔚「12年沒有性生活」，還表示：「一天到晚做，會有種很厭煩的感覺。」原來他過去曾經有不少親密演出，私下竟然並不很享受親密行為，觀眾都大為詫異。單立文的名字有很長一段時間跟「三級片」幾乎畫上等號，更曾經7度扮演西門慶，成為這個角色最經典的演員。而在《聊齋艷譚》中，他飾演淫邪的五通神，和狐仙幻化的女性有不少親密關係，得到「三級片男神」的稱謂。沒想到他已經12年無性生活，也覺得太常做會很煩，跟影片裡的樣子完全相反。在拍三級片之前，單立文本來是樂團吉他手，曾和好幾位樂壇天王、天后合作，某次跟嘉禾的高層蔡瀾吃飯，席間對方喝酒講話又不清楚，他聽到個「妖」字，以為蔡瀾找他拍打妖精的武俠片，沒想到簽了3部片約，拿到劇本才發現是情慾片。他覺得演員要放下身段、打破自尊去演繹，扭扭捏捏就不要做，豁出去大家都開心，好過整天埋怨，既然已經上了船，也只能往前走。第一部《聊齋艷譚》中，單立文對上葉子楣、文素、工藤瞳等3位艷星，他自己的底限是：絕不脫光、要穿內褲，不要讓女星感到難堪。當時葉子楣炒作性感話題很出鋒頭，在片中並沒有澈底全裸，不及其他兩位女星的尺度大，可是有葉子楣的號召，片子在香港票房破千萬，單立文也跟著成了三級片的熱門人物。他後來沒有想要趕搭一窩蜂的潮流，是碰上大導演李翰祥找他演西門慶，他才點頭，雖然拍的仍是《金瓶梅》的情色題材，李翰祥精雕細琢讓他學習到很多，就不存粹是賣弄煽情。此外單立文還在一堆影片扮演反派，尤以劉德華與周星馳主演的《賭俠》裡心機狡猾的海珊最讓觀眾印象深刻。但他之後進入TVB，戲路上也開始轉變，慢慢擺脫過去大銀幕上的情色形象。他和歌手胡蓓蔚交往12年後於2008年結婚，一直到現在都很恩愛卻沒有小孩。不過他曾被稱拍攝過多三級片導致不育，壓力太大而選擇離開電影圈，其實並非事實，但那麼多年他也看開，他更大方表示婚後18年有12年沒有性生活，認為情和慾可以分開，感情不是那麼膚淺，就算不一定有頻繁的親密接觸也能維持夫妻之間的濃情蜜意。