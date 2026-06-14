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▲美國總統川普今日迎來80歲大壽。（圖／美聯社／達志影像）

▲小S也是今日壽星，今天過48歲生日。（圖／小S 徐熙娣臉書）

韓國女團TWICE的台灣籍成員周子瑜今（14）日迎來27歲生日，不少粉絲在社群上留言祝福子瑜生日快樂，也有人分享「冷知識」，笑說其實美國總統川普也是今日壽星；他和子瑜相差53歲，個性、社會地位截然不同，有粉絲開玩笑說：「好難接受」，也有人調侃：「兩個人都有表演天賦」，讓網友笑翻。部落客「異世界轉生的三寶爸」昨晚在臉書發文，笑說：「好難接受川普跟周子瑜生日同一天。」只見他故意放上川普做鬼臉的照片還有子瑜在舞台上表演的美照做對比，讓人覺得落差感極強。貼文曝光後，網友看了也紛紛留言驚呼：「這可能是我近期聽到最震撼的新聞」、「靠，我也是現在才知道」、「同一個星座，個性怎麼差這麼多」、「兩個人都有表演天賦」、「其實都是努力不懈的人」。而川普是1946年出生的，今日是他的80歲大壽，他日前受訪時才公開許願「世界和平」。另外，娛樂圈還有其他幾位跟川普、子瑜同樣在今日生日的壽星，包含55歲資深女星張鳳書、48歲主持人小S（徐熙娣）、29歲歌手高爾宣、28歲日本男神中川大志等，幾人都是雙子座。