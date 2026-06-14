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▲冰島稱霸19年、日本擠進第10 台灣為何始終缺席這份榜單？（圖／美聯社／達志影像）

▲2026全球最安全國家排名出爐！冰島連霸19年 台灣未入榜（圖／美聯社／達志影像）

由「經濟和平研究所」（IEP）發布的2026年「全球和平指數」（Global Peace Index）最新排名出爐，這份報告今年邁入第20年，涵蓋全球163個國家與地區，覆蓋全球99.7%人口。根據最新排名，前十名依序為：第1名冰島、第2名愛爾蘭、第3名紐西蘭、第4名奧地利、第5名瑞士、第6名新加坡、第7名葡萄牙、第8名丹麥、第9名斯洛維尼亞、第10名芬蘭。值得注意的是，日本在今年的報告中成功躍升至第10名，這對赴日旅遊的台灣旅客而言是一個好消息。冰島連續19年蟬聯全球最安全國家第一名，而俄羅斯則被評為全球最不安全的國家。台灣方面，這份報告並未將台灣列為獨立評比項目，因此未出現在排名名單中。最危險的十個國家依序為：俄羅斯、烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國、葉門、阿富汗、敘利亞、南蘇丹、以色列、馬利。2026年的報告指出，全球和平程度已連續第12年下滑，共有99個國家的和平程度較去年惡化，全球目前有61場活躍的國家間武裝衝突，為二次世界大戰結束以來最高水準。報告也指出，國際化的國內衝突與2010年相比已增加逾175%，過去5年間至少涉及一場對外衝突的國家數量，從2008年的59個增加至2026年的103個。在中東局勢持續動盪的當下，計畫出國旅遊的台灣民眾，建議在出發前密切關注外交部領事事務局的旅遊警示公告，優先選擇和平指數排名較高的地區，並為行程預留彈性空間以因應突發狀況。