台鐵「最冷門車站」最新排行榜出爐！台鐵近期公布2025年各車站旅運量統計，發現全台最荒涼車站，由屏東縣枋山鄉內獅站蟬聯冠軍之位，該站平均每日4班車到站，僅1名旅客，而花蓮光復站因「鏟子超人」大軍進出，運量暴衝123%，成為全台成長幅度最大的車站。
台灣最荒涼火車站出爐！屏東內獅蟬聯冠軍頭銜
蟬聯全台最荒涼冠軍的是位於南迴鐵路的「內獅站」，去年全年竟然僅有 477 人次上下車。換算下來，內獅站每天雖然有 4 班列車固定停靠，卻平均只能載到 1 位旅客，比前一年度每天 2 人的日均量還要再慘跌五成，寂寥程度令人咋舌。
緊隨其後奪下亞軍的，是同屬南迴線的「枋山站」，去年全年旅運量為 2815 人次，每日平均 6 班車共接送 8 人，不過這項數據其實已經比前一年度的日均 4 人翻倍成長。而第三名則落在集集支線的「龍泉站」，該站去年因受災停駛而全面改採公路接駁，導致全年旅運量僅剩 3582 人次，日均僅 10 人上下車，比過往大幅下滑高達六成；不過好消息是，集集線已於今年（2026 年）一月順利完成第一階段災修並正式復駛。
至於第四名到第十名的孤獨車站，則主要分布在花東與北迴線上。第四名的「山里站」雖然每天有高達 14 至 15 班車停靠，但日均上下車僅有 14 人次；第五名的「漢本站」每天也僅有 15 人進出。接下來的榜單同樣靜謐，第六名的「海端站」日均旅客為 18 人；並列第七名的「瑞和站」與「東竹站」每日皆為 19 人次；第九名的「大富站」與第十名的「永樂站」則分別以日均 22 人與 24 人次擠進前十。這些車站周邊人口稀少，平時幾乎只有零星的通勤居民或眼尖的鐵道迷會在此駐足。
遠得要命卻美到不行！南迴秘境將迎來美學大翻修
雖然內獅站與枋山站平日冷清，但牠們在鐵道迷心中卻是不可多得的「黃金級秘境車站」，內獅站擁有全台獨一無二的宮廷式建築風格站體，且因地處高地，站在月台上便能直接遠眺壯闊的台灣海峽；枋山車站更是出了名的看海勝地，能將落日餘暉的無敵海景盡收眼底，被譽為「遠得要命但美得冒泡」的私房景點。
為了拯救這些斑駁且偏遠的車站，鐵道局目前正積極推動「台鐵車站美學與功能提升計畫」，預計將南迴線的 9 座車站重新包裝，配合南迴鐵路電氣化與觀光發展，打造「一站一特色」的當代美學地標，內獅與枋山兩站皆入列。
台鐵公司坦言，這兩站地處偏遠且周邊居住人口極少，未來的轉型將以觀光客為核心。雖然目前兩站正因進行月台雨棚翻新等美學工程而圍起圍籬、暫時影響了駐足的觀光人潮，但未來工程完工後，台鐵將全面推動鐵道觀光，並規劃深受大眾喜愛的「藍皮解憂號」觀光列車定期停靠，可望在未來大幅帶動搭乘人次的雙位數成長，讓寂寞車站重獲新生。
「鏟子超人」熱血大軍助攻！光復站運量暴增123%
相較於南迴秘境車站的孤寂與冷清，位於東部的花蓮「光復站」去年則因為一場突如其來的災難，意外呈現截然不同的感人景象。去年 9 月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖不幸發生溢流潰壩災情，被網友封為「鏟子超人」的熱血志工們，紛紛搭乘火車從全台各地湧入光復站，手持工具協助當地災區進行清淤與救災工作。
這股龐大的民間救援力量，直接具體地反映在鐵路數據上，救災鏟子超人們讓光復站去年的日均上下車人數激增至 2130 人次，相較前年大幅暴增了 123%，當之無愧地成為全台旅客人數成長幅度最高的車站。台鐵公司表示，隨著救災任務圓滿告一段落，目前光復站已回歸日常的平靜生活，每日維持約千人左右的穩定通勤運量，這場「鏟子超人」寫下的鐵道奇蹟，也成為去年台灣鐵道史上最溫暖人心的一頁。
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蟬聯全台最荒涼冠軍的是位於南迴鐵路的「內獅站」，去年全年竟然僅有 477 人次上下車。換算下來，內獅站每天雖然有 4 班列車固定停靠，卻平均只能載到 1 位旅客，比前一年度每天 2 人的日均量還要再慘跌五成，寂寥程度令人咋舌。
緊隨其後奪下亞軍的，是同屬南迴線的「枋山站」，去年全年旅運量為 2815 人次，每日平均 6 班車共接送 8 人，不過這項數據其實已經比前一年度的日均 4 人翻倍成長。而第三名則落在集集支線的「龍泉站」，該站去年因受災停駛而全面改採公路接駁，導致全年旅運量僅剩 3582 人次，日均僅 10 人上下車，比過往大幅下滑高達六成；不過好消息是，集集線已於今年（2026 年）一月順利完成第一階段災修並正式復駛。
至於第四名到第十名的孤獨車站，則主要分布在花東與北迴線上。第四名的「山里站」雖然每天有高達 14 至 15 班車停靠，但日均上下車僅有 14 人次；第五名的「漢本站」每天也僅有 15 人進出。接下來的榜單同樣靜謐，第六名的「海端站」日均旅客為 18 人；並列第七名的「瑞和站」與「東竹站」每日皆為 19 人次；第九名的「大富站」與第十名的「永樂站」則分別以日均 22 人與 24 人次擠進前十。這些車站周邊人口稀少，平時幾乎只有零星的通勤居民或眼尖的鐵道迷會在此駐足。
雖然內獅站與枋山站平日冷清，但牠們在鐵道迷心中卻是不可多得的「黃金級秘境車站」，內獅站擁有全台獨一無二的宮廷式建築風格站體，且因地處高地，站在月台上便能直接遠眺壯闊的台灣海峽；枋山車站更是出了名的看海勝地，能將落日餘暉的無敵海景盡收眼底，被譽為「遠得要命但美得冒泡」的私房景點。
為了拯救這些斑駁且偏遠的車站，鐵道局目前正積極推動「台鐵車站美學與功能提升計畫」，預計將南迴線的 9 座車站重新包裝，配合南迴鐵路電氣化與觀光發展，打造「一站一特色」的當代美學地標，內獅與枋山兩站皆入列。
台鐵公司坦言，這兩站地處偏遠且周邊居住人口極少，未來的轉型將以觀光客為核心。雖然目前兩站正因進行月台雨棚翻新等美學工程而圍起圍籬、暫時影響了駐足的觀光人潮，但未來工程完工後，台鐵將全面推動鐵道觀光，並規劃深受大眾喜愛的「藍皮解憂號」觀光列車定期停靠，可望在未來大幅帶動搭乘人次的雙位數成長，讓寂寞車站重獲新生。
「鏟子超人」熱血大軍助攻！光復站運量暴增123%
相較於南迴秘境車站的孤寂與冷清，位於東部的花蓮「光復站」去年則因為一場突如其來的災難，意外呈現截然不同的感人景象。去年 9 月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖不幸發生溢流潰壩災情，被網友封為「鏟子超人」的熱血志工們，紛紛搭乘火車從全台各地湧入光復站，手持工具協助當地災區進行清淤與救災工作。