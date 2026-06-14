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台灣最荒涼火車站出爐！屏東內獅蟬聯冠軍頭銜

▲台灣2025年台鐵所有車站旅運量最低前十名排行（圖／AI生成）

遠得要命卻美到不行！南迴秘境將迎來美學大翻修

「鏟子超人」熱血大軍助攻！光復站運量暴增123%

▲東部的花蓮「光復站」因為鏟子超人湧入，讓去年運量大幅暴增了 123%。（圖／翻攝胡仁順-花蓮縣議員臉書）

台鐵「最冷門車站」最新排行榜出爐！台鐵近期公布2025年各車站旅運量統計，發現全台最荒涼車站，由屏東縣枋山鄉內獅站蟬聯冠軍之位，該站平均每日4班車到站，僅1名旅客，而花蓮光復站因大軍進出，運量暴衝123%，成為全台成長幅度最大的車站。蟬聯全台最荒涼冠軍的是位於南迴鐵路的「內獅站」，去年全年竟然僅有 477 人次上下車。換算下來，內獅站每天雖然有 4 班列車固定停靠，卻平均只能載到 1 位旅客，比前一年度每天 2 人的日均量還要再慘跌五成，寂寥程度令人咋舌。緊隨其後奪下亞軍的，是同屬南迴線的「枋山站」，去年全年旅運量為 2815 人次，每日平均 6 班車共接送 8 人，不過這項數據其實已經比前一年度的日均 4 人翻倍成長。而第三名則落在集集支線的「龍泉站」，該站去年因受災停駛而全面改採公路接駁，導致全年旅運量僅剩 3582 人次，日均僅 10 人上下車，比過往大幅下滑高達六成；不過好消息是，集集線已於今年（2026 年）一月順利完成第一階段災修並正式復駛。至於第四名到第十名的孤獨車站，則主要分布在花東與北迴線上。第四名的「山里站」雖然每天有高達 14 至 15 班車停靠，但日均上下車僅有 14 人次；第五名的「漢本站」每天也僅有 15 人進出。接下來的榜單同樣靜謐，第六名的「海端站」日均旅客為 18 人；並列第七名的「瑞和站」與「東竹站」每日皆為 19 人次；第九名的「大富站」與第十名的「永樂站」則分別以日均 22 人與 24 人次擠進前十。這些車站周邊人口稀少，平時幾乎只有零星的通勤居民或眼尖的鐵道迷會在此駐足。雖然內獅站與枋山站平日冷清，但牠們在鐵道迷心中卻是不可多得的內獅站擁有全台獨一無二的宮廷式建築風格站體，且因地處高地，站在月台上便能直接遠眺壯闊的台灣海峽；枋山車站更是出了名的看海勝地，能將落日餘暉的無敵海景盡收眼底，被譽為「遠得要命但美得冒泡」的私房景點。為了拯救這些斑駁且偏遠的車站，鐵道局目前正積極推動「台鐵車站美學與功能提升計畫」，預計將南迴線的 9 座車站重新包裝，配合南迴鐵路電氣化與觀光發展，打造「一站一特色」的當代美學地標，內獅與枋山兩站皆入列。台鐵公司坦言，這兩站地處偏遠且周邊居住人口極少，未來的轉型將以觀光客為核心。雖然目前兩站正因進行月台雨棚翻新等美學工程而圍起圍籬、暫時影響了駐足的觀光人潮，但未來工程完工後，台鐵將全面推動鐵道觀光，並規劃深受大眾喜愛的「藍皮解憂號」觀光列車定期停靠，可望在未來大幅帶動搭乘人次的雙位數成長，讓寂寞車站重獲新生。相較於南迴秘境車站的孤寂與冷清，位於東部的花蓮「光復站」去年則因為一場突如其來的災難，意外呈現截然不同的感人景象。去年 9 月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖不幸發生溢流潰壩災情，被網友封為「鏟子超人」的熱血志工們，紛紛搭乘火車從全台各地湧入光復站，手持工具協助當地災區進行清淤與救災工作。這股龐大的民間救援力量，直接具體地反映在鐵路數據上，救災鏟子超人們讓光復站去年的日均上下車人數激增至 2130 人次，相較前年大幅暴增了 123%，當之無愧地成為全台旅客人數成長幅度最高的車站。台鐵公司表示，隨著救災任務圓滿告一段落，目前光復站已回歸日常的平靜生活，每日維持約千人左右的穩定通勤運量，這場「鏟子超人」寫下的鐵道奇蹟，也成為去年台灣鐵道史上最溫暖人心的一頁。