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T1再度對決Gen.G！Faker扛住壓力率隊晉級

▲T1成功保持連續5年晉級MSI的成績，POM由AD Peyz拿下。（圖／Youtube＠LCK-Carry）

▲Gen.G在2024年、2025年都是MSI冠軍隊伍，但這次失去門票，也讓Chovy的季中賽3連霸宣告夢碎。（圖／Youtube＠LCK-Carry）

MSI晉級隊伍全數確定！DCG入圍賽有望對決T1

正賽隊伍名單

入圍賽隊伍名單

2026年《英雄聯盟》 LCK韓國聯賽「Road to MSI」今（14）日上演關鍵戰役，由T1對決Gen.G爭奪最後一張前往季中賽門票，最終雙方鏖戰5局打響戰歌，由Faker率領T1驚險以3:2擊敗Gen.G拿下勝利，這將是T1連續第5年晉級MSI，也讓Chovy的季中賽3連霸夢碎。LCK賽區的兩張MSI門票，昨（13）日第一張由HLE以3:1擊潰T1拿下，而今（14）日LCK「Road to MSI」最後一場爭奪第二張MSI門票的關鍵戰役，則由T1 vs GEN勝者獲得。BO5賽事開始之後，Gen.G是較快進入狀況的一方，第一局以26:8的巨大人頭比差距，在30分鐘就擊潰T1拿下首場勝利。而6冠王Faker坐鎮的T1也迅速回神，在第二場選出AD克黎思妲，打出了亮眼表現，拿下第二局，雙方戰成1:1平手。隨著可選用角色開始減少，第三場T1、GEN都出奇招，上路、中路、打野都有錯位，T1選出中路賽恩、GEN拿出打野杰西，最終雙方到後期都持續拉扯，GEN Canyon的杰西傷害突破天際，好幾次都差點摧毀T1，直到42分鐘多藍歐拉夫一波關鍵繞後，打出關鍵團滅，才讓T1逆轉取得勝利，拿到2:1聽牌領先。不過第四場，GEN又在角色選擇上出了奇招，讓上路拿出船長剛普朗克，雖然前期T1拿到了不少優勢，還讓Peyz尤娜拉拿到4連殺，前期打到7/0/0的無敵戰績，無奈後期T1多次團戰失誤，被Gen.G船長成長起來逆轉，雙方戰成2:2平手。最關鍵的第五局，Faker拿出招牌角色法王雷茲，更在一波關鍵團戰中成功收尾，讓整場遊戲風向正式底定，最終帶領隊伍拿下勝利，，系列賽最佳選手（由「太子」AD Peyz拿下。至於Gen.G黯淡出局之後，他們雖在2024年、2025年都是MSI冠軍隊伍，但這次失去了門票，也讓在T1拿到LCK第二張MSI的門票之後，也讓各大賽區晉級隊伍正式確定，除了北美賽區LCS兩支隊伍種子未定之外，其他名單都已經確定，完整名單如下：名單出爐之後，台灣隊伍DGC也有望在入圍賽對決六冠隊伍T1，等到賽程時間出爐之後，台灣粉絲別忘了守在螢幕前為DCG應援加油！這一次也將是Faker個人第九次參加MSI季中邀請賽，他曾在2016、2017年率領SKT（T1前稱）拿下冠軍，而2025、2022以及2015年都是亞軍坐收，但值得一提的是，進3年T1在MSI的表現僅為季軍、亞軍，但相對地到了S賽時，都成功拿下冠軍賽，今年是否會持續這項紀錄也受到粉絲關注。