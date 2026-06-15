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▲關曉彤（左）和李昀銳CP十足，拍攝花絮也超曖昧。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳和關曉彤的吻戲旁邊工作人員超多。（圖／翻攝自微博）

關曉彤和李昀銳主演的陸劇《耀眼》在Netflix熱播中，最新一集兩人終於確認關係，在海邊重逢，李昀銳終於忍不住對關曉彤的愛意，一把捧著她的臉激吻，關曉彤也緊抓他的衣角給予回應。有趣的是，官方釋出的幕後花絮中，導演一喊卡，他們竟然瞬間暈頭轉向，害羞得不知往哪邊走，一起走錯位置，讓粉絲抓到，「這絕對有鬼！」關曉彤在劇中飾演的晴也，原本是北京的千金大小姐，因為父親生意失利家道中落，躲到故鄉扎扎亭表哥邢武（李昀銳 飾）家，兩人從互看不順眼，到後來為了家計休學兩年，堅持不回學校上課的李昀銳，竟然為了保護關曉彤願意復學。雖然第2、3集就拍出兩人的曖昧情愫，但是一直都沒有進展，甚至還演到後來關曉彤回北京念大學，出社會，李昀銳則為了能配上她，也到北京發展，在一次假相親中重逢，一直到第29集，關曉彤出差回到扎扎亭，李昀銳得知立刻殺回家，在幾次的擦肩而過後，兩人在海邊遇到，李昀銳一見到關曉彤，一把將她抓過來親，讓所有劇迷嗨翻，「等好久啊」、「邢武太酥了」、「這對真的CP感爆炸」、「可太喜歡了」。導演喊卡之後，李昀銳和關曉彤暈頭轉向，害羞得低著頭瞎亂走，竟同時走錯位置，讓許多粉絲直呼，這一定有曖昧，不然怎麼會這麼尷尬。有趣的是，微博上流傳這段浪漫的吻戲，其實旁邊一堆工作人員，不得不佩服演員的專業。