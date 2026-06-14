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2026台灣風景區景點觀光人次排行（統計期間1至3月）

▲2026台灣風景區景點觀光人次排行（統計期間1至3月）。（圖／記者潘毅監製）

八卦山風景區台灣人必去過！全新巨型建築又一座

▲八卦山大佛竣工於1961年，曾是台灣十大熱門旅遊景點。（圖／彰化縣政府）

▲南投縣全新地標，位於八卦山松柏嶺的高空觀景平台「松嶺之星」最快將於2026年底啟用。（圖／IG@nantougoody）

台灣地區海岸綿長、高山林立，自然資源豐富，景點種類多元，政府單位為了方便管理，將重點保育及開發自然風景列為「風景區」，很適合家庭假日出遊。然而每當想到風景區，許多人第一時間腦海中冒出的名字都是南投日月潭，但在2026年，台灣最強風景區其實位於彰化、南投之交界，它就是八卦山風景區，而且更是許多台灣人學生時期必定去過的景點之一。此外，日前因為監視器畫面拍到情侶害羞互動而再度爆紅的位於台北市陽明山上的擎天崗，則以3個月吸引22萬6千多名遊客，排在第16名的位置。八卦山大佛盤座在八卦山頭，低目慈眉看照著彰化，總讓快要接近彰化市的遊客和在地人熟悉地仰望，已超越宗教，成為彰化縣的重要地標，更吸引絡繹不絕的遊客，是彰化必訪勝地，大佛竣工於1961年，曾是台灣十大熱門旅遊景點，也是許多台灣人在學時期校外教學時必定去過的經典不敗景點，幾乎人人都有張和大佛合影紀念照片，交織許多記憶，增加歷史的厚度。八卦山大佛風景區逾半世紀逐步形成，除了莊嚴的釋迦牟尼佛像，周邊還有豐富的遊憩資源，進入大佛風景區，第一眼會看到是巍峨牌樓連接「參佛道」，階梯盡頭似是一片天空點綴樹木，而兩旁卅二尊觀音法雕石像，引領拾級而上、沉澱心靈，走著走著，當視覺往右挪移，22公尺高的巨大釋迦牟尼佛盤坐蓮花座，也曾是亞洲第一。而南投縣內的八卦山風景區，則砸下5.5億打造50公尺高空觀景台「松嶺之星」，位於名間鄉的松柏嶺上，目前尚未對外開放，但主體工程與頂樓LED光雕球體已完工，正進行招商及內部裝修，預計於 2026 年底正式營運見客。未來松嶺之星也將成為「台灣好行－八卦山線」的重要站點，不必自行開車也能輕鬆抵達。準備好你的相機，年底一起來南投朝聖這座「懸浮在山林樹海上的人造巨塔」！