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▲楊亞依剛抵達旅館便立刻前往練球。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）

▲首次入選金恩盃的萬奕彣早在12日便抵達吉隆坡備戰，雖然當地氣候悶熱，但她展現了極高鬥志。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

2026年金恩盃（Billie Jean King Cup）女網亞大區二級賽事，將於6月15日在馬來西亞吉隆坡國家網球中心正式點燃戰火。中華隊由九座大滿貫雙打冠軍名將謝淑薇領軍，帶領楊亞依、梁恩碩及萬奕彣等好手齊心爭取升級門票。中華隊在14日的領隊會議與抽籤後，與地主馬來西亞、烏茲別克、寮國及斯里蘭卡分在B組，首日將輪空休兵。謝淑薇繼2023年後再度來到吉隆坡參賽，此次她攜手東海大學助理教授吳建志擔任主教練，加上體能教練陳惠玟及斯洛維尼亞籍陪練員Jan Dimitrijevic，組成強大的後勤團隊。主教練吳建志與謝淑薇早在2014年仁川亞運便曾合作，兩人默契深厚。針對戰術佈局，首次執掌金恩盃兵符的教練蕭丞邑表示，原則上雙打將由謝淑薇搭配剛在荷蘭拿下生涯首座WTA雙打冠軍的梁恩碩（小鋼砲），單打則由楊亞依與萬奕彣負責。由於梁恩碩與謝淑薇於賽前才陸續抵達大馬，首日輪空對於兩人的時差調整與適應場地而言，無疑是一大利多。首次入選金恩盃的萬奕彣早在12日便抵達吉隆坡備戰，雖然當地氣候悶熱，但她展現了極高鬥志，感性表示：「看到球衣背後的『TPE』字樣，內心充滿無限感動。」而曾於2022年隨隊在亞大二級奪下第三名的楊亞依，也於14日抵達後立即前往場地熱身，適應悶熱的環境，準備迎接個人第二次的金恩盃征程。本屆賽事分組如下，A組包括頭號種子香港、吉爾吉斯、菲律賓、大洋洲及新加坡；中華隊所在的B組則有馬來西亞、烏茲別克、寮國與斯里蘭卡。蕭丞邑教練對籤運表示滿意，認為避開頭號種子香港隊是一大優勢，將全力目標鎖定分組前二名，爭取交叉準決賽門票。本屆賽事賽制採取分組循環賽，最終成績最佳兩名將進行交叉準決賽，勝方將取得2027年亞大區一級賽事的參賽資格；分組成績最差兩隊則需進行保級戰，敗者明年將落入亞大三級。中華隊將待15日賽事結果出爐後，確認首場對戰組合，期盼能延續中華女網的強勁氣勢，力拚重返亞大區一級殿堂。