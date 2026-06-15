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6月15日「警察節」由來與歷史意義

▲1953年6月15日，台灣正式公布施行《警察法》，為了紀念這項法治基礎，後續警察節也被訂在每年6月15日，許多縣市都會舉辦表揚優秀警察的典禮。（圖／高市府提供）

警察節告別「只紀念不放假」！正式升格專屬榮耀假期

▲過去每逢6月15日，全台基層員警依然在值勤中度過，堅守崗位，直到去年開始，終於成為能夠放假的實質假期。（圖／記者黃建霖攝）

警察辛苦了！每年6月15日是專屬於波麗士大人的重要日子「警察節」。警察在日常生活中扮演著不可或缺的角色，365天全年無休站在第一線打擊犯罪、維護治安。而在2025年隨著《紀念日及節日實施條例》修法通過，警察節已正式告別的歷史，成為全國警察機關與學校同仁專屬的榮耀假期。究竟警察節的由來為何？放假規定又有什麼配套措施？《NOWNEWS》為您一次整理起源與歷史演變。為何台灣的警察節會訂在6月15日。這項專屬節日的由來，可追溯至半個世紀前，在1953年（民國42年）6月15日，台灣正式公布施行《警察法》，為了紀念這項法治基礎，後續警察節也被訂在每年615。隨後到了1979年（民國68年），台灣首度舉辦了警察節慶祝活動，增進警民之間的了解與聯繫，特別舉辦了多元的活動，包含開放刑事警察局供民眾參觀、舉行警民運動比賽、聯歡晚會及展覽表演會等。警察節設立的核心宗旨，不僅是為了表揚優秀有功的警察，更是希望讓廣大民眾能深刻了解警察在社會治安上的辛勞與無私奉獻。過去每逢6月15日，全台基層員警依然在值勤中度過，堅守崗位。為了實質慰勉警察人員的辛勞，並激勵工作士氣，這項節日迎來了重大變革，立法院於2025年三讀通過《紀念日及節日實施條例》，賦予警察節實質放假的法源依據。隨後總統賴清德在同年5月28日正式公布施行該條例，內政部也表示6月15日，警察節正式成為全國警察機關、警察學校同仁「專屬假期」，只在警察勤務24小時不打烊、治安無空窗、民眾安心前提下，全國各警察機關、學校得依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，規劃所屬人員放假事宜。