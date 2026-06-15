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▲子瑜分享自己的提車禮物，是保時捷的鑰匙扣。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜昨（14）日迎接27歲生日，子瑜在IG發文，感謝大家給她的祝福，同時曬出多張生活照；只見其中一張照片，是保時捷的提車禮物鑰匙扣，加上另一張照片子瑜坐在車子內，通過觀察汽車內裝，粉絲猜測，這台新車是保時捷的最新款帕拉梅拉（Panamera），最低空車價要620萬元起跳。子瑜昨日深夜在IG發文，對粉絲深情告白：「今天是我的生日，我很幸運我擁有Once你們的愛，今年也收到許多人的祝福，非常感謝每位給予我祝福的你們！每年都讓我感受到滿滿的能量，希望我們一起一直走下去，未來一起創造更多美好的回憶吧」。子瑜接著分享了13張生活照，有她捧著生日蛋糕的照片，也有演唱會後台花絮，裡面還夾雜一張保時捷的鑰匙扣照片，似乎是在暗示粉絲她已經買車了。至於是保時捷的哪輛車款？粉絲透過另一張子瑜坐在車內的照片猜測，應該是最新款（第3代）的帕拉梅拉，價格區間落在620-1270萬元。而子瑜在生日文中也有提到：「經過一年的巡迴演唱會，在今年6月初順利的結束了，當然還有剩下最後的韓國安口場，希望到時也能跟大家一起玩得開心，演唱會結束後回到韓國先留給了自己一些休息的時間，去做想要完成的事」。粉絲因此也猜測，子瑜所謂「想要完成的事」，應該就是去考駕照。子瑜13歲就孤身到韓國當練習生，並在16歲那年正式出道，後來一直在韓國演藝圈活動。2018年時，她就曾在節目《認識的哥哥》中提到，自己成年後最大的願望就是考到駕照；當時眾人因此起鬨，要她現場進行「模擬考」，結果子瑜卻頻頻出糗，不僅沒繫安全帶，還把P檔打成R檔，讓大家全笑翻，被子瑜可愛的模樣融化。