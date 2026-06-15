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▲神童（右）還分享了跟銀赫（左）一起坐遊樂設施的照片。（圖／翻攝自神童IG@earlyboysd）

韓國男團SUPER JUNIOR成員神童的圓潤形象深植人心，不料他近期再度減肥成功，在短短5個月暴瘦37公斤，驚人變化再掀熱議。而13日他於IG分享多張在北京遊玩的照片，竟瘦到整個下顎線條超明顯，帥氣五官也變得非常深邃，讓粉絲看呆驚呼：「差點認不出來。」神童在13日於IG分享多張在旅遊的照片，只見原本圓潤的他竟變得超瘦，尤其是帥臉的自拍照中，下顎線條更是超明顯，下巴也不見之前的肉肉，變得非常尖銳，臉直接小一圈，顯得臉部線條更加立體、五官也深邃許多。神童的轉變，也讓粉絲直接被帥翻，紛紛直呼：「都快認不出來了」、「這是哪裡來的花美男，根本是不同人吧」。神童在文中表示：「好好的在北京玩了～吃了好吃的、看了美景、拍了照片、還坐了遊樂設施。好久沒有旅行，度過了很充實的一天。」神童也分享了跟銀赫一起坐遊樂設施的照片，並感謝對方，「託了銀赫的福去了很多很棒的地方、有了很多美好經驗，真的很舒服的玩回來了，謝謝E.L.F.」。事實上，這並不是神童第一次減肥成功，他過去就曾靠「飲食控制」減下37公斤過，但之後卻因太難維持而再度復胖。而這次成功減肥，是因為神童迷上了冰上曲棍球，他透露自己原本只是想嘗試看看，沒想到一發不可收拾，甚至為此買了全套裝備，讓神童直呼：「實在太好玩了！」而養成了全新運動習慣，也讓神童漸漸瘦了下來，順利甩去了37公斤。