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飛行員林睿哲自駕飛機環球！掛國旗抵台：非常想念台灣

▲台灣飛行員林睿哲（Roger）自駕單引擎飛機「N688TW」從美國啟航，橫跨三大洋展開環球壯舉。（圖／Threads@rogerlovesfly）

林睿哲是誰？台大畢業、擁FAA飛行員執照

▲林睿哲畢業於台灣大學國際企業學研究所，具備FAA飛行員執照及儀表飛行資格。（圖／飛行員林睿哲的自駕環球飛行臉書）

台灣之光回來了！台灣飛行員林睿哲（Roger）自駕單引擎飛機「N688TW」日前從美國啟航，橫跨三大洋、15個航點展開環球壯舉，甚至在機身印有「TAIWAN」字樣和中華民國國旗。據悉，林睿哲已於13日深夜10時降落台北松山機場，當下有許多粉絲守在現場熱烈歡迎，儘管飛行多時讓林睿哲疲累，但民眾的熱情，仍讓本人忍不住感動表示「非常想念台灣」。飛行員林睿哲自駕單引擎飛機「N688TW」由西向東環繞地球，將橫跨三大洋、15個航點，前些日子從美國洛杉磯出發，中途經過阿拉斯加、北海道，並於13日晚間10時20分從日本北海道直航降落台北松山機場，儘管當天已入夜，但現場仍有不少粉絲熱情守候與支持，並舉起相機不停拍照，就為了記錄這歷史性的瞬間。林睿哲抵台後看見民眾熱情迎接，讓他深受感動，儘管飛行多時已讓他略顯疲態，但在踏上台灣土地的那一刻，仍讓他開心直呼「非常想念台灣！」林睿哲也在個人社群平台訴說心情，表示不敢自認是「台灣之光」，強調只是熱愛飛行而已，也不是為了證明自己有多厲害，更希望能讓世界看見台灣。同時，林睿哲亦轉發民眾替他拍的美圖，強調內心無比感動，「你們的鏡頭不僅記錄了環球台灣站，更幫我把這段旅程最珍貴、最熱血的記憶給完整保存了下來。」最後也向每一位朋友表達感謝之情。林睿哲畢業於台灣大學國際企業學研究所，具備FAA飛行員執照及儀表飛行資格，飛行經驗包括EA500噴射機、Sling2、PA-28、C172、DA-40、DA-42、PL-1（介壽號教練機）、CJ-6（中共初教六教練機）等。近日發起「自駕單引擎飛機環球」挑戰計劃，預計將在這趟環球飛行耗時180個小時、經過15個航點、超過10個國家。目前他已完成美國、阿拉斯加、日本及台灣等重要航段，接下來將飛往菲律賓及東南亞地區，朝環球飛行目標繼續前進。