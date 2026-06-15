我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜27歲生日送自己保時捷！入手最新款帕拉梅拉，最低要620萬元。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

TWICE台灣成員周子瑜昨（14）日迎來27歲生日，她透過社群分享慶生照片，除了感謝粉絲一路支持外，其中一組照片意外掀起討論。眼尖粉絲發現，照片中出現保時捷交車禮盒與車內畫面，推測她疑似入手最新款保時捷Panamera，最低售價就超過620萬元，再度展現驚人財力。事實上，子瑜早在3年前為了孝敬爸媽，在高雄斥資1億700萬元新台幣買下豪宅送給爸媽，展現超狂財力。子瑜昨日過生日，深夜在生日貼文中寫下對粉絲的感謝，也分享近況生活照。其中一張保時捷鑰匙禮盒格外吸睛，加上另一張坐在駕駛座的照片，讓不少車迷比對內裝後認為，極有可能就是新一代Panamera。雖然本人未證實，但相關話題仍迅速在網路發酵，不少粉絲笑稱：「生日禮物等級果然是周子瑜。」回顧子瑜的演藝生涯，13歲便獨自前往韓國擔任練習生，2015年透過TWICE正式出道。隔年因揮舞中華民國國旗捲入政治風波，年僅16歲就被迫公開道歉，事件震撼兩岸三地，不過她最終憑藉實力與人氣站穩腳步，隨著TWICE接連推出〈TT〉、〈CHEER UP〉、〈FANCY〉、〈Feel Special〉等代表作，成為全球最具代表性的K-POP女團之一。其實子瑜並非出身演藝世家，子瑜父母早年在台南夜市經營花攤，靠著辛勤工作撐起一家生計，後來父母陸續跨足醫美與不動產投資，事業逐漸穩定也成為女兒追夢最堅強的後盾，即便家庭條件改善，一家人始終維持低調作風，很少公開談論財務狀況。真正讓外界見識到子瑜財力的，是2023年傳出的豪宅消息。當時韓媒披露，她以約41億韓元、折合新台幣約1億700萬元購入高雄知名豪宅「雄崗信義美術館」，總坪數約170坪，還附設3個車位，據傳是送給母親的禮物，從當年獨自赴韓的13歲少女，到如今能夠買豪宅孝敬父母的國際巨星，子瑜的人生故事也再度成為粉絲熱議焦點。