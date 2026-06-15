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▲TWICE人氣超狂，每場巡演票房都直接秒殺。（圖／翻攝自TWICE FB）

韓國女團TWICE成員周子瑜，在昨（14）日迎來27歲生日，她也於IG發布慶生文感謝粉絲，不料被眼尖網友捕捉似乎買了保時捷最新款帕拉梅拉（Panamera）送自己，再度讓大家驚訝她的超狂財力。事實上，TWICE身為超人氣女團之一，每場世巡演唱會門票都能秒殺，光是去年在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦的兩場《This Is For》巡演，就狂吸5.43億元、台北大巨蛋的3場，也賺進約6億元，總體經濟商機更是上看8億元，根本是「Young and rich（年輕又有錢）」的代表。TWICE從出道以來就有高人氣，不管是專輯銷量、巡演人數的成績都非常亮眼，巡演門票更是不管到哪個國家都秒殺。而去年11月，TWICE首登台灣接連開唱兩天，門票直接被台粉搶翻，狂吸11萬人到場朝聖。而這兩天的演唱會，票房也突破約5.43億元，還帶動了超過5億元的高雄觀光產值。今年3月TWICE再度來台，於台北大巨蛋連唱3天，許多在高雄沒搶到票的粉絲，更是手刀速搶，3天共吸引12萬粉絲到場，創下驚人紀錄。而台北場的票房粗估約有6億元，外界也預估總體經濟商機上看8億元，吸金能力超驚人。除了演唱會票房外，周邊商品也掀起搶購潮，還傳出有狂熱粉絲一次刷卡高達5萬元購買衣服、手燈與相關商品，可見TWICE魅力真的非常強大。由此可見，子瑜生日買價格620～1270萬元的保時捷送自己，也一點都不意外。