我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣獅子鄉公所舉辦芒果狂想音樂節活動，吸引許多民眾攜家帶眷到場感受獅子鄉最具代表性的芒果盛宴，品嚐到品質優良的在地芒果。(圖／獅子鄉公所提供)

屏東縣獅子鄉公所14日，在獅子鄉獅頭山前廣場，舉辦芒果狂想音樂節活動，吸引許多民眾攜家帶眷前來感受獅子鄉最具代表性的芒果盛宴，品嚐到品質優良的產地芒果。屏東縣獅子鄉公所芒果狂想音樂節活動，是由獅子鄉鄉長朱宏恩主持，吸引許多民眾到場感受獅子鄉最具代表性的芒果盛宴。獅子鄉鄉長朱宏恩表示，獅子鄉芒果狂想音樂節活動，今年活動以「獅子好芒，芒潮再起」為主題，結合品牌芒果展售、親子互動、市集體驗、部落文化及因樂演出，打造兼具農業、文化與觀光特色的夏日慶典活動。朱宏恩說，活動開始，現場集點任務便吸引大批遊客熱情參與，不少民眾穿梭於展售區、體驗區與舞台區之間蒐集任務點數，兌換限定好禮，現場氣氛十分熱絡。朱宏恩指出，獅子鄉芒果狂想音樂節活動，除了品嚐來自獅子鄉產地直送的新鮮愛文芒果外，也規劃多項文化體驗，其中最受矚目的，莫過於排灣族傳統樂器雙管鼻笛體驗課程。在老師的帶領下，遊客近距離認識這項珍貴的無形文化資產，並親身嘗試吹奏，感受排灣族獨有的音樂文化魅力。朱宏恩並指出，以獅子好芒，芒潮再起為主題的獅子鄉芒果狂想音樂節活動，不只是芒果展售活動，更希望透過品牌化經營，讓更多民眾認識獅子鄉的農業、文化與在地故事，讓獅子鄉成為今夏最值得造訪的南國目的地，感受到最熱情、最有風味的夏日芒果嘉年華。