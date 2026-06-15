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韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，昨（14）日迎來27歲生日。她在IG上感性發文，除了感謝全世界粉絲一路以來的支持，也分享了近期的生活點滴。然而，眼尖的網友發現內文竟意外流露出親切的台灣國語腔調，將「安可場」打成了「安口場」，超萌的錯字瞬間引發熱烈討論，讓大批粉絲直接笑翻。子瑜在個人IG分享的慶生照片與動態，用韓文、中文雙聲道寫下長文。貼文中提到，為期一年的世界巡迴演唱會已在六月初順利結束，雖然目前還剩下最後的韓國場次，但她因為一時筆誤，把「安可場」寫成了「安口場」。這充滿台味的發音讓粉絲倍感親切，紛紛留言笑稱「這絕對是台灣人才懂的台灣國語」、「打字自帶親切腔調，真的太可愛了」。除了逗趣的台灣國語小亮點，生日貼文隱藏的「驚人財力」也被廣大討論。在子瑜分享的一系列照片中，出現了一個精緻的黑色禮盒，裡面盛裝著車鑰匙，上方還附有寫著「Will you DRIVE ME?」的卡片。另一張照片則是她坐在汽車駕駛座上、對著鏡頭甜笑比出剪刀手的畫面，立刻吸引了眾人的目光。許多熱心的車迷仔細比對照片中的內裝與禮盒樣式後推測，子瑜疑似在生日之際入手了保時捷最新款的Panamera豪車，在市場上的最低售價就超過新台幣620萬元，雖然子瑜本人目前並未公開證實是否買新車，但話題已經迅速在各大社群媒體中被熱烈討論。而子瑜在貼文後半段也提到，結束巡演回到韓國後，有留給自己一些休息時間去完成想做的事，並十分期待七月在高雄的啤酒節活動。