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▲台中市公益路整面大型廣告看板掉落，市府跨局處連夜搶修 。（圖／台中市政府提供，2026.06.15）

豪雨惹禍？都發局初判木結構受潮腐朽

▲今天一早台中市公益路已經恢復正常通行。（圖／台中市政府提供，2026.06.15）

台中市西區公益路勤美商圈昨晚發生驚險意外，一間康是美門市外牆大型廣告招牌突然整面掉落，砸中停放路旁的Volvo休旅車，車內女性乘客當場嚇壞。所幸警消協助脫困後並無大礙，女子婉拒送醫。台中市政府都發局表示，掉落物及危險懸掛物已於今天凌晨全數排除，道路也恢復正常通車，後續人員受傷及車輛損害部分，將由業者負責賠償。這起事故發生於昨晚8點32分，位於公益路的康是美門市外牆大型廣告招牌突然掉落。幸好當時正逢下雨，路上人車較平日稀少，未造成更大傷亡，但掉落的招牌直接砸中停靠路旁的Volvo休旅車，副駕駛座30多歲女性受困車內。警消獲報趕赴現場後，立即協助女子脫困，經初步檢傷評估並無明顯外傷，女子也婉拒送醫。事故畫面曝光後引發網友熱議，不少人驚呼「瑞典坦克扛住了」、「車體硬度大考驗」，甚至有人笑稱「根本活體廣告」。台中市都發局指出，事故發生後立即通知開口契約廠商進場處理，優先清除掉落面板及大型廢棄物，今（15）日凌晨4點多完成外牆危險懸掛物拆除作業，確保公共安全，道路也已於今晨恢復正常通車。都發局初步研判，疑因連日豪雨導致招牌內部木質結構受潮、腐朽，含水量增加後超出負荷，最終發生掉落情形。不過詳細原因仍有待進一步調查釐清。警消清查現場後確認，除車內女子受到驚嚇，並未波及其他民眾。後續案件交由轄區警方釐清相關責任歸屬及損害賠償事宜。都發局則表示，將依《招牌廣告及樹立廣告管理辦法》及《建築法》相關規定辦理查處，並要求業者限期改善，避免類似事件再度發生。