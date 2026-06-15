我是廣告 請繼續往下閱讀

停戰降低美國物價 預估讓Fed今年有降息空間

美國與伊朗從2月28日開打，戰爭開打近4個月，也讓荷莫茲海峽被迫封鎖。兩國經過長時間周旋，今（15）日宣布，雙方已達成停戰協議，19日將在瑞士簽署。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生笑說，美國總統川普過去已經宣示38次將停戰，這次39次應該是真的，預估兩國停戰後，全球油價、美國消費者物價指數（CPI）有辦法修正，讓美國聯準會（Fed）降息訊號更明朗，也帶動川普14日宣布，已與伊朗達成協議，美國將結束對伊朗的海上封鎖，不過協議細節目前尚未對外公開；而雙方將在19日前往瑞士日內瓦簽署。而與先前不同的是，伊朗官媒《Fars News Agency》、巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）均證實，伊朗與美國確實有即將簽署停戰。而根據統計，停火協議宣布以後，布蘭特原油價格（BRENT）已降至每桶83元，西德州原油價格（WTI）每桶80元。邱達生說，美國媒體統計，川普過去已經講了38次的「即將停戰」，這次已是第39次，但這一次應該是真的，因為伊朗也比較正面，但也擔憂伊朗官媒還是用比較強硬口氣，希望川普不要再不高興，那大概就會拍板。他表示，接下來將會牽動新上任的Fed主席華許（Kevin Warsh）的決策，因為美國5月CPI高達4.2%，但如果扣除能源、蔬果類的核心CPI只有2.9%，顯示這次通膨還是跟油價息息相關。邱達生指出，本來投資人也比較要求高的償債殖利率，現在殖利率也比較下降，所以整體來看算是相當正面。他推測，本來高通膨下，華許領導的Fed沒有降息機會，但現在不排除可以調降，因此對於整個市場將會比較期待。他補充，如果美國出現降息訊號，就可釋出資金來到亞洲，但他也提醒華許有個特性，也就是希望資產負債表小一點，所以接下來頂多出現降息，不太可能會量化寬鬆（QE）。