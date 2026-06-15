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▲IG這段搞笑影片，成了Oliver Tree（左）墜機前最後身影。（圖／翻攝自IG@olivertree）

▲Oliver Tree是金氏世界紀錄中，打造最大滑板車的男人。（圖／翻攝自YouTube＠Oliver Tree）

以破億迷因神曲〈Life Goes On〉在全球爆紅的32歲美國歌手、惡搞鬼才Oliver Tree（台灣譯奧利佛樹），在舉辦橫跨全球的世界巡迴演唱會期間，於巴西當地時間週日（14日）上午，在里約熱內盧不幸遭遇直升機空中相撞事故，墜機身亡。消息一出震驚全球樂迷，許多台灣網友也紛紛哀悼這名在短影音平台上擁有極高知名度的「行走迷因」。根據外媒CNN、美聯社報導，Oliver Tree搭乘直升機移動時，不幸墜機身亡。同班直升機的駕駛包含乘客共有5人，另一架直升機則只有駕駛員獨自飛行，詳細相撞原因尚在釐清中，但可以確定的是，這6人全數罹難，遺體甚至遭大火焚燒，面目全非，還需仰賴法醫辨認。在意外發生前，Oliver Tree正野心勃勃地執行他演藝生涯中最瘋狂、最宏大的冒險，舉辦「橫跨全球7大洲（包含南極洲）」的世界巡迴演唱會，要將他的迷因音樂帶到世界每一個角落。這場宣傳最新專輯《Love You Madly, Hate You Badly》的全球巡演，於6月4日剛結束阿根廷布宜諾斯艾利斯的演出，6月6日則移師巴西聖保羅。在空難發生前一天，他還在Instagram分享了自己在巴西社區與在地人開心踢足球、打成一片的開懷影片。原本按照計畫，他結束巴西行程後，將於7月1日飛往葡萄牙里斯本開唱，不料這場挑戰世界紀錄的瘋狂巡演，竟在南美洲晴空下成了未竟之志，而那段踢球影片也成為他生前的最後身影。本名Oliver Tree Nickell的他，是當代西洋樂壇最具代表性的「迷因巨星」。他最著名的代表作莫過於神曲〈Life Goes On〉，副歌洗腦的「On and on and on...」在TikTok、Instagram Reels以及台灣人愛用的Threads上鋪天蓋地流傳，被無數粉絲當成影片背景音樂使用，官方MV在YouTube上的觀看次數更突破4.64億，相當驚人。而他頂著招牌的馬桶蓋蘑菇頭、身穿巨大無比的復古撞色運動夾克，成功將網路惡搞文化（Internet Trolling）與流行音樂完美結合。此外，Oliver Tree也是一位極度偏執的視覺導演，所有破億單曲的MV均由他親自執導，包含電音歌〈Miss You〉、〈Life Goes On〉，且大膽的吊鋼絲與特技摔車也全都是他親自上陣。看似行為荒誕的Oliver Tree，其實是畢業於加州藝術學院的學院派音樂天才，20歲時就因電子音樂才華被電音巨星 Skrillex 相中提攜。除了音樂與巡演成就外，他最為人津津樂道的傳奇故事，就是他曾於2020年為了宣傳新歌，親自與工程師打造了一台「高4.16公尺、長3.13公尺」的全球最大滑板車（Kick Scooter）。當時他頂著惡搞造型親自上陣騎乘，證明滑板車可以上路，這項瘋狂的舉動最後成功獲得認證，讓他的名字被寫進了金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為打造全球最大滑板車的男人；可惜Oliver Tree短暫的一生在32歲畫下句點，只能說天妒英才。