中國兩位魔方天才曹豈嫻與耿暄一在2026CCA海安實驗小學魔方賽合作挑戰雙人解方，以8.56秒完成復原，展現高度默契與穩定實力，流暢配合讓網友看傻眼。曹豈嫻目前是三階魔方女子單次與平均世界紀錄保持人，耿暄一則是史上最年輕三階世界紀錄保持者。從幼年接觸魔方到屢破世界紀錄，兩人靠著驚人天賦與高強度訓練，在國際賽場上持續改寫歷史，也讓外界看見新一代魔方天才的實力。
最強兒童雙人組解魔方！只花8.56秒完賽 全場傻眼：高手決戰
近日舉行的2026CCA海安實驗小學魔方賽出現令人驚艷的一幕，兩位中國魔方神童耿暄一與曹豈嫻攜手挑戰雙人合擰三階魔方，最終僅花8.56秒就完成復原。一人負責觀察與指揮，一人專注執行動作，過程幾乎沒有任何失誤，驚人的默契與速度立刻引發外界熱議。
不少網友看完影片驚呼，「女生一句句邏輯清晰，男生也很厲害，一句句噢噢噢完全收到」、「他們可以去環太平洋開機甲」、「又一組沒喝孟婆湯的證據」、「又聰明、又沉穩冷靜⋯然後大人方塊都拿不穩」、「以前看小說裡面的高手紫禁城一決勝負，就是現在的感覺」。
曹豈嫻與耿暄一年齡相近，長期接受中國知名魔方選手王鷹豪的指導，從小一起訓練、一起出國參賽，累積深厚默契。兩人在賽場上屢創佳績，也讓不少網友戲稱曹豈嫻是「耿嫂」，這對「雙強組合」每次同框都成為焦點。
如今曹豈嫻已是三階魔方女子單次、平均世界紀錄保持者，耿暄一則是史上最年輕的三階世界紀錄保持人。兩位少年天才在賽場上的一次合作，不僅展現驚人實力與默契，也讓外界看見新世代魔方選手的無限潛力。
從旁聽到世界第一！曹豈嫻魔方路從2歲開始 打破女子紀錄12次
目前就讀江蘇海安實驗小學三年級的曹豈嫻，與魔方的緣分始於2歲。當年母親陪表哥上魔方課，小小年紀的她跟著旁聽，從此被魔方轉動的聲音深深吸引。
母親回憶，由於年紀太小無法正式上課，曹豈嫻只能跟著表哥學習。直到3歲進入培訓班後，她才開始系統性接觸魔方，從基礎公式、指法技巧一路學到競速訓練，逐步打下扎實基礎。
2021年暑假，曹豈嫻參加《最強大腦》中國戰隊隊長、魔方冠軍王鷹豪舉辦的提速夏令營，在名師指導下實力快速提升，之後陸續於國內外賽事嶄露頭角，逐漸成為魔方圈備受矚目的新星。
投入競速魔方後，曹豈嫻幾乎每天維持固定訓練，即使遭遇瓶頸期，父母也陪著一起研究魔方，透過家庭支持幫助她持續突破。如今即使仍是小學生，她每天完成課業後仍會固定花一小時練習與復盤，從未間斷。
面對鏡頭時，曹豈嫻曾表示：「每次比賽我都不會緊張，我覺得我有實力，只要盡自己最大的努力做好就行。」超齡的沉穩與自信，也成為她屢破紀錄的重要關鍵。
曹豈嫻重要賽事紀錄一次看
◼︎2023年4月15日 江蘇省第二屆智力運動會魔方比賽
三階速擰U8個人賽第三名
◼︎2023年9月9日 WCA新加坡公開賽
平均5.97秒奪冠，首次打破三階魔方女子平均世界紀錄
◼︎2024年3月10日 WCA洛陽公開賽
單次4.86秒刷新女子中國紀錄
平均5.65秒再破女子平均世界紀錄
◼︎2024年8月4日 WCA西安公開賽
單次4.11秒首次打破女子單次世界紀錄
◼︎2025年3月1日 洛邑杯WCA洛陽春季公開賽
單次4.09秒、平均5.36秒
同時刷新女子單次與平均世界紀錄
◼︎2026年5月2日 WCA北京立夏魔方賽
以4.68秒再次刷新女子平均世界紀錄
生涯第12度打破女子世界紀錄
8歲改寫歷史！耿暄一刷新世界極限 首參賽就衝上世界排行
另一位主角耿暄一同樣來頭不小。2022年2月底，當時5歲的他與父親在家觀看魔方復原影片後開始接觸魔方，生日收到人生第一顆魔方後，正式踏上競速之路。
耿暄一展現驚人的空間邏輯能力，接觸魔方不到兩個月便能將復原時間壓進10秒內，並快速記住大量公式。2023年首次參加WCA賽事，就直接衝上世界排名第22名，震撼魔方圈。
除了過人的理解能力，他還展現出恐怖的記憶力與抗壓能力。據介紹，他不僅熟記多達493條公式，更能在國際賽高壓環境下迅速調用，完成高速復原。目前他也是全球少數能將完整Zborowski-Bruchem技巧體系發揮到極致的頂尖選手之一。
2026WCA北京冬季魔方賽中，耿暄一更以平均3.84秒的成績刷新三階平均世界紀錄。當時五次成績分別為5.09秒、3.96秒、3.71秒、3.84秒與3.37秒，去除最高與最低後平均3.84秒，超越原紀錄保持人王藝衡的3.90秒，再度改寫歷史。
耿暄一重要賽事紀錄一次看
◼︎2023年 WCA初登場（新加坡迷你賽等賽事）
首次參賽即闖進世界排名第22位
平均成績進入Sub-7秒頂尖領域
◼︎2025年4月 瀋陽春季賽
單次3.057秒
打破三階單次世界紀錄
成為史上最年輕世界紀錄保持者
◼︎2026年1月 北京冬季魔方賽
平均3.84秒刷新三階平均世界紀錄
五次成績為5.09、3.96、3.71、3.84、3.37秒
◼︎WCA世界魔方錦標賽
奪得三階個人項目世界亞軍
並協助中國隊拿下國家盃冠軍
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近日舉行的2026CCA海安實驗小學魔方賽出現令人驚艷的一幕，兩位中國魔方神童耿暄一與曹豈嫻攜手挑戰雙人合擰三階魔方，最終僅花8.56秒就完成復原。一人負責觀察與指揮，一人專注執行動作，過程幾乎沒有任何失誤，驚人的默契與速度立刻引發外界熱議。
不少網友看完影片驚呼，「女生一句句邏輯清晰，男生也很厲害，一句句噢噢噢完全收到」、「他們可以去環太平洋開機甲」、「又一組沒喝孟婆湯的證據」、「又聰明、又沉穩冷靜⋯然後大人方塊都拿不穩」、「以前看小說裡面的高手紫禁城一決勝負，就是現在的感覺」。
如今曹豈嫻已是三階魔方女子單次、平均世界紀錄保持者，耿暄一則是史上最年輕的三階世界紀錄保持人。兩位少年天才在賽場上的一次合作，不僅展現驚人實力與默契，也讓外界看見新世代魔方選手的無限潛力。
目前就讀江蘇海安實驗小學三年級的曹豈嫻，與魔方的緣分始於2歲。當年母親陪表哥上魔方課，小小年紀的她跟著旁聽，從此被魔方轉動的聲音深深吸引。
母親回憶，由於年紀太小無法正式上課，曹豈嫻只能跟著表哥學習。直到3歲進入培訓班後，她才開始系統性接觸魔方，從基礎公式、指法技巧一路學到競速訓練，逐步打下扎實基礎。
2021年暑假，曹豈嫻參加《最強大腦》中國戰隊隊長、魔方冠軍王鷹豪舉辦的提速夏令營，在名師指導下實力快速提升，之後陸續於國內外賽事嶄露頭角，逐漸成為魔方圈備受矚目的新星。
投入競速魔方後，曹豈嫻幾乎每天維持固定訓練，即使遭遇瓶頸期，父母也陪著一起研究魔方，透過家庭支持幫助她持續突破。如今即使仍是小學生，她每天完成課業後仍會固定花一小時練習與復盤，從未間斷。
面對鏡頭時，曹豈嫻曾表示：「每次比賽我都不會緊張，我覺得我有實力，只要盡自己最大的努力做好就行。」超齡的沉穩與自信，也成為她屢破紀錄的重要關鍵。
◼︎2023年4月15日 江蘇省第二屆智力運動會魔方比賽
三階速擰U8個人賽第三名
◼︎2023年9月9日 WCA新加坡公開賽
平均5.97秒奪冠，首次打破三階魔方女子平均世界紀錄
◼︎2024年3月10日 WCA洛陽公開賽
單次4.86秒刷新女子中國紀錄
平均5.65秒再破女子平均世界紀錄
◼︎2024年8月4日 WCA西安公開賽
單次4.11秒首次打破女子單次世界紀錄
◼︎2025年3月1日 洛邑杯WCA洛陽春季公開賽
單次4.09秒、平均5.36秒
同時刷新女子單次與平均世界紀錄
◼︎2026年5月2日 WCA北京立夏魔方賽
以4.68秒再次刷新女子平均世界紀錄
生涯第12度打破女子世界紀錄
8歲改寫歷史！耿暄一刷新世界極限 首參賽就衝上世界排行
另一位主角耿暄一同樣來頭不小。2022年2月底，當時5歲的他與父親在家觀看魔方復原影片後開始接觸魔方，生日收到人生第一顆魔方後，正式踏上競速之路。
耿暄一展現驚人的空間邏輯能力，接觸魔方不到兩個月便能將復原時間壓進10秒內，並快速記住大量公式。2023年首次參加WCA賽事，就直接衝上世界排名第22名，震撼魔方圈。
除了過人的理解能力，他還展現出恐怖的記憶力與抗壓能力。據介紹，他不僅熟記多達493條公式，更能在國際賽高壓環境下迅速調用，完成高速復原。目前他也是全球少數能將完整Zborowski-Bruchem技巧體系發揮到極致的頂尖選手之一。
2026WCA北京冬季魔方賽中，耿暄一更以平均3.84秒的成績刷新三階平均世界紀錄。當時五次成績分別為5.09秒、3.96秒、3.71秒、3.84秒與3.37秒，去除最高與最低後平均3.84秒，超越原紀錄保持人王藝衡的3.90秒，再度改寫歷史。
◼︎2023年 WCA初登場（新加坡迷你賽等賽事）
首次參賽即闖進世界排名第22位
平均成績進入Sub-7秒頂尖領域
◼︎2025年4月 瀋陽春季賽
單次3.057秒
打破三階單次世界紀錄
成為史上最年輕世界紀錄保持者
◼︎2026年1月 北京冬季魔方賽
平均3.84秒刷新三階平均世界紀錄
五次成績為5.09、3.96、3.71、3.84、3.37秒
◼︎WCA世界魔方錦標賽
奪得三階個人項目世界亞軍
並協助中國隊拿下國家盃冠軍