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▲雖然霍福德目前擁有600萬美元的球員選項，但根據數據統計模型「BORD$」顯示，霍福德的實際場上價值高達930萬美元。（圖／路透／達志影像）

▲上賽季是霍福德加盟勇士的首個賽季，他在出賽的45場比賽中，場均繳出8.3分、4.9籃板、2.6助攻以及1.1阻攻的穩定表現。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的休賽季面臨重大人事變動。除了總教練科爾（Steve Kerr）的去留與格林（Draymond Green）的去留外，勇士隊內線主力老將霍福德（Al Horford）也傳出離隊消息。根據《The Athletic》資深專欄作家約翰·霍林格（John Hollinger）預測，霍福德將極有可能放棄價值600萬美元的球員選項，投入自由球員市場。霍林格在最新的專欄分析中指出，雖然霍福德目前擁有600萬美元的球員選項，但根據數據統計模型「BORD$」顯示，霍福德的實際場上價值高達930萬美元，顯然已高於他下賽季的預期薪資。這使得他在跳出合約後，具備爭取更高報價的本錢。霍林格分析道：「霍福德面臨一個有趣的抉擇，對他來說，重返波士頓塞爾提克這條路，從『爭冠』的角度來看將變得極具誘惑力。」儘管霍福德也有可能與勇士簽下一份最高提升120%的合約（約680萬美元）以留隊，但在金州勇士面臨龐大豪華稅壓力的情況下，塞爾提克確實成為他極佳的潛在歸宿。上賽季是霍福德加盟勇士的首個賽季，他在出賽的45場比賽中，場均繳出8.3分、4.9籃板、2.6助攻以及1.1阻攻的穩定表現。他作為內線防守者與高位組織者的多功能性，是勇士陣中不可或缺的老將價值。面對外界對於未來的猜測，霍福德本人在今年4月球季結束時態度顯得相當從容且謹慎。他表示：「我不急著做任何決定，也不想讓情緒或是當下的衝動影響判斷。過去幾年我都是這樣處理的，我需要時間退一步觀察，清楚評估球隊的前景與未來，同時審視自己的狀態與感受。」距離6月29日的球員選項截止日只剩不到兩周，勇士隊除了要面臨格林與梅爾頓（De'Anthony Melton）同樣面臨合約決定的壓力外，霍福德的動向也將成為勇士能否維持爭冠陣容深度的關鍵。