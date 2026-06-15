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葉元之：校園面臨少師化與校安危機

葉元之：放寬再就業是好的解方

葉元之：邀請吳思瑤一起坐下來討論

國民黨立委葉元之近日提出修法，讓退休公務員、軍人與教師再任公職等特定機構時，無須停領月退休金，挨轟是「雙薪肥貓」復活。民進黨立委吳思瑤今（15）日更狠批，這是一個惡法，就是跟年輕世代的公務同仁過不去，跟世代正義唱反調。面對批評，葉元之強調，校園正面臨代課教師與校安人力不足問題，應放寬軍公教退休人員再就業薪資上限，讓退休教師與退伍軍人能回到校園協助教學與安全維護。他更反嗆吳思瑤將此提案扭曲為「堵死年輕人升遷」、「圈養雙薪肥貓」，認為這是政治操作，忽視基層校園缺人現實，並呼籲朝野共同研擬合理薪資上限，兼顧校園安全與防弊。葉元之今發文表示，依現行規定，軍公教退休人員若領有退休俸，再任公職、行政法人或政府捐助之財團法人時，公教人員薪資上限為 29,500 元，退伍軍人則為 38,130 元。然而，現今校園正面臨嚴峻的「少師化」與「校園安全」危機。學校連「代課老師」都快招不到，即便有熱心的退休老師願意回校幫忙，卻因這道薪資緊箍咒，導致能代課的堂數寥寥無幾。同樣地，他們希望引進受過專業訓練的退伍軍人擔任「校安人員」，但目前校安人員薪資普遍在 4 萬元以上，直接把優秀的退伍軍人拒之門外。葉元之表示，為了解決校園勞動力不足的燃眉之急，他曾多次質詢行政院長、教育部長、人事長及退輔會主委。當時各部會首長皆正面回應，認為「放寬軍公教再就業薪資上限」是可行且值得研議的方向。沒想到，一個攸關校園安全與教學品質的好提案，竟被民進黨立委吳思瑤惡意扭曲！她指控這是「堵死年輕人升遷」、「圈養雙薪肥貓」。這令人啼笑皆非。葉元之指出，首先，現在學校是連「代課老師」都找不到，何來堵死年輕人升遷之說？其次，現在是民進黨在執政，吳思瑤難道對自家行政院這麼沒信心？竟然質疑卓榮泰院長會帶頭養肥貓？既然吳思瑤委員如此擔心民進黨會養肥貓，那更應該在修法時一起坐下來討論。我們共同研擬出合理的薪資天花板，一方面實質緩解校園人力荒，另一方面也能順便幫忙「防堵民進黨養肥貓」，豈不兩全其美？最後，葉元之更強調，奉勸吳思瑤委員多關心基層校園的真實困境，不要凡事只會政治操作、扭曲事實，刻意與軍公教人員為敵！