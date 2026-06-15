網咖泡麵一直是台灣人心中無法被取代的經典美食，憑藉特有的濃郁湯頭與麵條Q度稱霸，且在家或其他地方往往無法複製。近日就有民眾表示，意外買到一款從沒吃過的泡麵口味「統一麵肉骨茶風味」，沒想到湯頭高水準讓她瞬間淪陷。不少老饕亦提到，統一肉骨茶麵至今已販售將近40年，更是台灣網咖常見美食，堪稱是「台灣網咖傳說級泡麵」，湯頭香濃又百搭，價格也相當親民，成為許多人吃了一輩子的經典泡麵。
台灣網咖傳說級泡麵是它！內行吃過回不去
有女網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文詢問，表示「有人也被統一的肉骨茶麵圈粉的嗎？」坦言過去從來不知道有這款泡麵口味，直到前陣子原本要補貨採購統一肉燥麵，意外買錯拿到統一肉骨茶麵，結果好味道讓她吃過回不去，大讚直呼「肉骨茶的受眾戶請站出來讓我聽見你的聲音！」
貼文曝光後，隨即釣出許多忠實愛好者留言，甚至還有人提到統一肉骨茶也是網咖泡麵界的經典，「這口味至少出來40年了吧」、「肉骨茶、統一蔥燒、滿漢全席，可謂統一泡麵三大神主牌」、「網咖最強泡麵沒有之一」、「現在很多泡麵都走味了，肉骨茶沒變很多」、「小時候網咖第一次吃到真的有夠好吃」、「重點是湯好喝，年輕時泡網咖，店員一煮，整家店飄香」。
統一肉骨茶麵成網咖必點！單包免30元：湯頭稱霸市場40年
統一肉骨茶麵在台灣長存悠久，至少已有近40年的歷史，是統一集團旗下的長青泡麵之一，其憑藉獨特的香料湯頭與微辣風味聞名，透過嚴選豬肉大骨加上數種香料，慢火精燉而成，並結合了南洋肉骨茶的風味與台灣人熟悉的調味，成為台灣人氣極高的宵夜良伴。
值得一提的是，統一肉骨茶麵也是許多人懷念的網咖代表性的靈魂美食，店家除了原本的麵體以外，還會加入半熟蛋、青菜等配料，儘管內容物不多又平凡，卻以香濃湯頭擄獲大眾的心，成為許多網咖玩家必點的靈魂套餐，「此味只應網咖有，人間難得幾回聞。而且必須要是肉骨茶！」、「網咖真的是必點肉骨茶麵」。
統一肉骨茶麵在台灣家喻戶曉，在各大通路都能輕鬆買到，主要以袋裝、碗裝方式販售，在全聯福利中心、家樂福或PChome、momo購物網等電商平台販售。此外，統一肉骨茶最大特色就是「CP值高」，一袋5入是袋裝最便宜的販售模式，價格從78元至82元間，等於袋裝單包最便宜16元就能買到；碗裝則採3入一組方式販售，單碗價格約落在19元至25元，免30元就能入手。
統一肉骨茶麵真實評價兩極！內行點2敗筆：吃不慣
統一肉骨茶麵在台灣評價呈現兩極，一票人認為湯頭清甜耐喝，帶有淡淡中藥香氣與胡椒味，屬於清爽溫潤的補湯風味，喝起來完全不會死鹹，加上價格親民相當適合小資族、學生族。整碗麵也相當百搭，推薦可以加入蒜頭、青菜或雞蛋一起煮，甚至能做成湯泡飯或炒泡麵等創意料理。
不過也有一票人持不同見解，對於習慣重口味或喜歡濃郁湯頭的老饕來說，認為味道、香氣都顯得過於單薄，雖然名為肉骨茶，但風味與馬來西亞或新加坡的肉骨茶有所差距，並提到麵體容易軟爛，建議改用煮的口感更好！
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有女網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文詢問，表示「有人也被統一的肉骨茶麵圈粉的嗎？」坦言過去從來不知道有這款泡麵口味，直到前陣子原本要補貨採購統一肉燥麵，意外買錯拿到統一肉骨茶麵，結果好味道讓她吃過回不去，大讚直呼「肉骨茶的受眾戶請站出來讓我聽見你的聲音！」
統一肉骨茶麵成網咖必點！單包免30元：湯頭稱霸市場40年
統一肉骨茶麵在台灣長存悠久，至少已有近40年的歷史，是統一集團旗下的長青泡麵之一，其憑藉獨特的香料湯頭與微辣風味聞名，透過嚴選豬肉大骨加上數種香料，慢火精燉而成，並結合了南洋肉骨茶的風味與台灣人熟悉的調味，成為台灣人氣極高的宵夜良伴。
統一肉骨茶麵在台灣家喻戶曉，在各大通路都能輕鬆買到，主要以袋裝、碗裝方式販售，在全聯福利中心、家樂福或PChome、momo購物網等電商平台販售。此外，統一肉骨茶最大特色就是「CP值高」，一袋5入是袋裝最便宜的販售模式，價格從78元至82元間，等於袋裝單包最便宜16元就能買到；碗裝則採3入一組方式販售，單碗價格約落在19元至25元，免30元就能入手。
統一肉骨茶麵在台灣評價呈現兩極，一票人認為湯頭清甜耐喝，帶有淡淡中藥香氣與胡椒味，屬於清爽溫潤的補湯風味，喝起來完全不會死鹹，加上價格親民相當適合小資族、學生族。整碗麵也相當百搭，推薦可以加入蒜頭、青菜或雞蛋一起煮，甚至能做成湯泡飯或炒泡麵等創意料理。
不過也有一票人持不同見解，對於習慣重口味或喜歡濃郁湯頭的老饕來說，認為味道、香氣都顯得過於單薄，雖然名為肉骨茶，但風味與馬來西亞或新加坡的肉骨茶有所差距，並提到麵體容易軟爛，建議改用煮的口感更好！