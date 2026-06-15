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台灣網咖傳說級泡麵是它！內行吃過回不去

▲有民眾首次嘗到統一麵肉骨茶風味，就被其湯頭給震撼，甚至引來老一輩點出是「網咖最強泡麵之一」。（圖／記者陳雅雲攝）

「這口味至少出來40年了吧」、「肉骨茶、統一蔥燒、滿漢全席，可謂統一泡麵三大神主牌」、「網咖最強泡麵沒有之一」、「現在很多泡麵都走味了，肉骨茶沒變很多」

統一肉骨茶麵成網咖必點！單包免30元：湯頭稱霸市場40年

▲統一肉骨茶麵是台灣家喻戶曉的泡麵，更被認證是網咖靈魂美食之一。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

統一肉骨茶最大特色就是「CP值高」，一袋5入是袋裝最便宜的販售模式，價格從78元至82元間，等於袋裝單包最便宜16元就能買到；碗裝則採3入一組方式販售，單碗價格約落在19元至25元，免30元就能入手。

▲統一麵肉骨茶風味在台灣價格便宜，單包免30元就能輕鬆買到。（圖／翻攝momo購物網）

統一肉骨茶麵真實評價兩極！內行點2敗筆：吃不慣

整碗麵也相當百搭，推薦可以加入蒜頭、青菜或雞蛋一起煮，甚至能做成湯泡飯或炒泡麵等創意料理。

對於習慣重口味或喜歡濃郁湯頭的老饕來說，認為味道、香氣都顯得過於單薄，雖然名為肉骨茶，但風味與馬來西亞或新加坡的肉骨茶有所差距，並提到麵體容易軟爛

網咖泡麵一直是台灣人心中無法被取代的經典美食，憑藉特有的濃郁湯頭與麵條Q度稱霸，且在家或其他地方往往無法複製。，湯頭香濃又百搭，價格也相當親民，成為許多人吃了一輩子的經典泡麵。有女網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文詢問，表示「有人也被統一的肉骨茶麵圈粉的嗎？」坦言過去從來不知道有這款泡麵口味，直到前陣子原本要補貨採購統一肉燥麵，意外買錯拿到統一肉骨茶麵，結果好味道讓她吃過回不去，大讚直呼「肉骨茶的受眾戶請站出來讓我聽見你的聲音！」貼文曝光後，隨即釣出許多忠實愛好者留言，甚至還有人提到統一肉骨茶也是網咖泡麵界的經典，、「小時候網咖第一次吃到真的有夠好吃」、「重點是湯好喝，年輕時泡網咖，店員一煮，整家店飄香」。統一肉骨茶麵在台灣長存悠久，至少已有近40年的歷史，是統一集團旗下的長青泡麵之一，其憑藉獨特的香料湯頭與微辣風味聞名，透過嚴選豬肉大骨加上數種香料，慢火精燉而成，並結合了南洋肉骨茶的風味與台灣人熟悉的調味，成為台灣人氣極高的宵夜良伴。值得一提的是，，成為許多網咖玩家必點的靈魂套餐，「此味只應網咖有，人間難得幾回聞。而且必須要是肉骨茶！」、「網咖真的是必點肉骨茶麵」。統一肉骨茶麵在台灣家喻戶曉，在各大通路都能輕鬆買到，主要以袋裝、碗裝方式販售，在全聯福利中心、家樂福或PChome、momo購物網等電商平台販售。此外，統一肉骨茶麵在台灣評價呈現兩極，一票人認為湯頭清甜耐喝，帶有淡淡中藥香氣與胡椒味，屬於清爽溫潤的補湯風味，喝起來完全不會死鹹，加上價格親民相當適合小資族、學生族。不過也有一票人持不同見解，，建議改用煮的口感更好！