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談到ESG、永續發展議題，多數人第一時間聯想到的往往是科技業、金融業或製造業。然而，在台灣餐飲市場中，已有品牌默默實踐超過30年，把永續融入日常營運之中。信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同製作的Podcast《士說新語・秀倫理》，邀請太和殿麻辣火鍋董事長沈琬分享品牌經營歷程，以及如何將一家經典麻辣火鍋店，逐步打造為兼具企業倫理、食品安全與 ESG 精神的永續品牌。太和殿創立至今32年，不僅是許多國際巨星來台指名必訪餐廳，更被視為台灣麻辣火鍋代表品牌之一。如何在餐飲業中使永續的種子萌芽，沈琬指出，一開始經營火鍋店時，經常看見顧客點了太多食材、鍋底沒吃完，最後只能全部倒掉，造成浪費。因此太和殿便開始推動鍋底打包與外帶服務，免費加一份完整鍋底，鼓勵顧客把食物帶回家，而不是直接丟棄，希望延續這份在餐廳用餐時感受到的溫暖。除了降低食材的浪費外，在包材、用具的使用上也有所講究。將火鍋店常見的瓦斯爐，改為降低碳排放的電子爐。在外帶盒選擇上，太和殿堅持採用可重複利用、可微波加熱的「5號PP材質」的餐盒，而非一般便宜的一次性塑膠盒，以及使用環保餐具、可自然分解的提袋。沈琬認為，企業除了提供產品，也應該協助消費者建立正確的環保觀念。因此太和殿會主動向顧客說明外帶容器使用的環保材質，只要洗乾淨就可以重複使用，讓減少浪費、環保的永續循環，進入消費者的生活日常。除了環保永續，太和殿也將永續理念延伸到食品安全與服務細節。在食材選擇上，太和殿也早已與有機農場合作。特別邀請具有農業背景的供應商提供有機蔬菜，希望讓消費者真正吃到對土地友善的天然食材。此外，店內也嚴格規定，顧客未食用完的餐點不得回收再利用，即便造成成本損失，也必須全數捨棄，基於食品安全與企業倫理不能妥協，也因此才特別鼓勵顧客能主動打包，把食物帶回家。身處第一線餐飲實踐多年，沈琬近年也積極投入 ESG 與碳管理相關學習，包括 ISO 14064、ISO 14067、ISO 14068碳中和與永續治理和永續金融等課程，甚至參與永續獎評審工作，讓自己更進一步了解永續議題的重要性，並思考如何應用在餐飲業中。她也指出，目前最希望將 ISO 14067 產品碳足跡導入餐飲業，讓更多業者從產品源頭開始建立碳管理概念，逐步走向真正的碳中和與淨零目標。節目最後，沈琬也以自身經歷勉勵年輕世代將永續融入生命中。「古代的人在五千多年前 他們就一直永續，但是我們現在用兩百多年，就把它破壞。」她認為，永續就像一部活歷史，所以希望大家永遠記住，永續既是生活也是傳承。從鍋底打包、一個外帶盒，到有機蔬菜、食品安全與碳管理，太和殿用32年的品牌經營證明，真正有溫度的品牌，不只是提供一頓美食，更是把企業倫理與永續精神，真正落實進生活日常。《士說新語・秀倫理》Podcast 長期關注企業倫理與永續治理議題，透過跨領域人物對談，帶領聽眾看見企業如何在變動時代中，做出有所為、有所不為的價值選擇。更多內容可收聽中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語秀倫理》第五季EP3。