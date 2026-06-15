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上櫃光電廠晶采完成董事長補選。晶采今（15）日發布重大訊息指出，因原董事長蘇漢傑辭世，公司董事會於今日決議推選陳志湧接任董事長，並自6月15日起生效。晶采先前已公告，公司於13日獲悉年歲近百的原董座蘇漢傑辭世消息，隨即規劃召開董事會推選新任董事長。此次董事會決議後，董事長職務已完成銜接。根據晶采公告，陳志湧原任晶采總經理，此次獲董事會推選為新任董事長。公司資料顯示，陳志湧過去曾任達威光電研發經理，並長期在晶采擔任經營管理職務，具備光電產業與公司營運經驗。陳志湧目前也兼任多家關係企業職務，包括關係企業榮裕電子董事長、遠鼎創投與九鼎創投法人董事代表等。晶采表示，公司各項業務均由專業經理人依權責分層負責，日常營運維持正常，董事長異動對公司營運並無重大影響。晶采成立於1998年，主要從事工業應用中小型LCD模組研發與製造，產品線涵蓋TN傳統模組、STN單色顯示器、TFT彩色顯示器及AMOLED顯示器，並長期聚焦客製化顯示模組應用。