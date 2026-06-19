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文組搶進科技業 跨域學習成競爭優勢

同理心、溝通力難被AI取代 文組軟實力受企業青睞

未來AI人力需求增 企業求跨領域人才

畢業證書剛到手，迎接新鮮人的是AI時代的職場考驗，半導體業的蓬勃發展，也讓整體工作似乎趨向理組優勢。不過，人力銀行認為，科技業並非只由「工程師」組成。對於文組而言，軟實力也是進入產業的重要關鍵，如溝通協調能力、願意接受跨域學習等。台灣2026年第一季經濟成長率（GDP）高達14.55%，創下近半世紀以來單季新高，而半導體產業的成功，連帶成為許多人的職涯考量，不少學生在升學與職涯規劃上紛紛轉向理工領域。然而，對於文、法、商等非理工背景人才而言，在科技業蓬勃發展的浪潮下，該如何發揮自身優勢，找到進入科技產業的機會。104人力銀行永續長鍾文雄受訪時說，在2025年新鮮人最愛職務中，確實以「行政總務」、「工程研發」及「軟體工程」成為前3名。鍾文雄指出，求職者所關注的熱門企業，前5名也多以半導體為主；如ASML、NVIDIA、台達電、台積電、台灣美光等。不過，鍾文雄提到，事實上以104長年關注的文組優勢調查，AI、綠能及半導體產業所開出職缺，有50%以上未限制求職者須具備相關本科系背景，換言之，進入科技產業，文法商的跨域學習能力，成為進入科技產業的競爭優勢。鍾文雄說，對於同理心、人性的理解，還有高度與人互動，另外是溝通、行銷能力、跨領域的整合、品牌經營、媒體公關等，這些都是文組強項，也是現行企業相當需要的人才能力。但同時，鍾文雄也建議，這世代無論是哪個產業「多擁抱AI」，透過AI提升工作協助，解決資訊需求及繁瑣流程的簡化。另外，許多半導體、科技業公司也都成立訓練中心，打開了門就是希望能納入更多非理工人才。1111人力銀行發言人曾仲葳認為，短期內、如3年，K型化發展仍會相當明顯，當熱度在AI相關時，對於這方面產業也相對有憧憬，因應科技產業職缺多，AI應用的落實，文組生想進入科技業的比例拉高。曾仲葳表示，文組生在跨足科技業，「軟實力」是相當大的優勢，包括溝通協調、協作等。根據1111人力銀行資料庫顯示，2023至2025年，應徵AI領域相關職缺的人數大幅成長102.9%，光是2026年第一季應徵人數就已達去年一整年的4成；而在供給端，今年第一季AI領域相關工作機會數，將近3萬5千筆，已達2024年的9成。顯示市場對AI人才的需求依然強勁，且求職者競爭也更趨激烈。面對AI浪潮，1111人力銀行調查發現，目前企業最急需的3大AI人才分別為AI基礎架構與運維人才、AI資安倫理與治理人才，以及AI商業與戰略人才(30.89%)。更有超過4成企業預期，未來2至3年的AI人力需求將明顯增加，反映出企業正積極尋求具備核心技術實力的跨領域人才。因此，曾仲葳提到，跨域學習和經驗培養，提早了解業界生態，加上AI協作，也幫助新鮮人更有勇氣挑戰多元職能。