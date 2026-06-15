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▲MSI Prestige 13 AI Evo提升AI處理器效能，6月18日前入手享特價與酷澎幣回饋。（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎618超夏殺豐富選品與最快隔日到貨，滿足顧客每日各式生活需求。（圖／Coupang酷澎提供）

618年中購物節進入最後倒數，Coupang酷澎加碼祭出多重優惠回饋。WOW會員活動期間天天享有指定品類滿額現折優惠，購買食品雜貨、個人與居家清潔用品、母嬰玩具、餐廚用品及寵物用品等指定商品，單筆消費滿888元即可現折200元，活動期間最高累積回饋超過3,000元。隨著618進入最後3天衝刺階段，Coupang酷澎同步推出「AI科技電腦週」，筆電與3C商品最低8折起，指定商品結帳再享1%酷澎幣回饋。從日常補貨到3C換機需求，消費者都能一次購足。此外，數位家電商品搭配國泰世華信用卡滿額再享折扣優惠，讓回饋再升級。Coupang酷澎表示，透過豐富選品與「火箭速配」服務，即使週末下單也能最快隔天到貨，協助消費者把握618最後檔期優惠。Coupang酷澎筆電商品皆享「火箭速配」服務，最快隔日到貨；WOW會員更享有30天免費退貨服務，購機更加安心。隨著AI應用持續普及，即日起至6月18日，指定AI技術支援筆電再加碼1%酷澎幣回饋。ASUS Vivobook 16透過AI智慧降噪與強化臉部辨識功能，提升使用舒適度與安全性；MSI Prestige 13 AI Evo則藉由強化處理器規格，加速AI圖像運算與複雜數據分析，帶來更流暢的工作體驗。隱藏版手機優惠即在Coupang酷澎，SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 12GB／256GB推出限時限量優惠價，不到39,000元即可入手，搭配酷澎幣回饋及信用卡優惠，最高可省下超過5,000元。換機族回饋再一重，Coupang酷澎攜手全台最大3C回收服務品牌US3C，消費者購買新機後只需於訂單頁面申請「舊機回收補貼」並完成手機、筆電回收流程，即可於6月活動期間額外獲得回收金額10%加碼回饋。連日降雨也帶動居家清潔除濕需求。南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體皂經SGS檢驗證實，可有效抑制衣物上常見細菌；搭配克潮靈除濕桶及Farcent花仙子衣物香氛袋，幫助衣物維持乾爽清新。面對夏季蚊蟲困擾，Skater精油驅蟲貼片以多款可愛卡通造型深受親子族群喜愛，居家防蚊則可選擇雷達佳兒護液體電蚊香，打造全齡安心的居住空間。零食囤貨同樣迎來最佳時機。WOW會員6月18日前購買指定品類商品滿888元即可現折200元，無論是工作提神或看球解饞都能一次補足。Airwaves大包裝5入組方便隨身攜帶，隨時保持清新與活力；湖池屋和風海苔鹽厚切洋芋片則以酥脆口感與濃郁風味成為人氣選擇，大容量包裝可盡情分享好滋味。Coupang酷澎 WOW 會員每月只需 59 元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運等服務，隨時輕鬆下單。即日起至 6 月 18 日，WOW 會員購買食品飲品、洗沐用品、美妝保養、母嬰、文具用品、餐廚用品、居家收納及寵物食品等指定類別商品（部分商品除外），單筆消費滿 888 元即可現折 200 元。每位會員帳號每日限使用一次，須完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，額滿為止。