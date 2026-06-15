44歲日籍女星田中千繪來台灣發展多年，拍過《頭文字D》、《賽德克巴萊》等戲劇作品，與大3歲范逸臣18年前合作國片《海角七號》假戲真愛，低調交往至今。田中千繪今（15）日在粉專發文慶祝來台滿20年，附上當年來台灣第二天拍的自拍照，由於她保養得宜，粉絲驚訝地說：「我還以為是昨天拍的...」
田中千繪來台20周年 分享當年嫩照感謝寶島
田中千繪分享一張20年前來台灣第二天所拍的個人照，只見她紮起長髮，看似完全沒化妝，穿條紋背心拿數位相機自拍，美貌清新動人，她表示，當時台灣還沒有智慧型手機，手中握著的是一本台灣指南書，那時靠著這本書和雙腳、雙眼來探索台灣，並慢慢地讓台灣這塊土地融入在自己的生命裡。
回想在台20年光景，田中千繪自認非常幸運，「這20年台灣一直不斷地給我數不完的好機會和好人緣，現在還能夠讓我在這塊土地上每天過得開心快樂，真的是很難得的事，我們每天一點一點累積下來的，這些生活中的酸甜苦辣和時光流逝中的所有感受，是AI無法複製的真實經驗。」
田中千繪2年前取得永久居留證 保有日本國籍
田中千繪表示，自己衷心的感謝所有、感謝自己，也謝謝愛她、支持她的影迷，「接下來無數次的日子裡也請多多支持我唷！」田中千繪在2024年8月正式取得台灣的永久居留證，由於日本法律不承認雙重國籍，若想歸化取得台灣身分證，必須先放棄日本國籍，因此她目前選擇保留日本籍並持有台灣永久居留證。
貼文曝光後，吸引大批粉絲留言：「天哪，好可愛！高中生嗎」、「當時的妳好嫰喔！現在的妳好有味道」、「沒變啊！笑得更燦爛」、「真的是小妹妹耶」、「這張肉肉的，但好看喔」、「完全沒變化啊！好亮票」、「謝謝千繪20年前毅然決然的來到台灣讓我們認識妳」、「恭喜來台20年，還有下個20年喔！」
資料來源：田中千繪Tanaka Chie臉書
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田中千繪分享一張20年前來台灣第二天所拍的個人照，只見她紮起長髮，看似完全沒化妝，穿條紋背心拿數位相機自拍，美貌清新動人，她表示，當時台灣還沒有智慧型手機，手中握著的是一本台灣指南書，那時靠著這本書和雙腳、雙眼來探索台灣，並慢慢地讓台灣這塊土地融入在自己的生命裡。
回想在台20年光景，田中千繪自認非常幸運，「這20年台灣一直不斷地給我數不完的好機會和好人緣，現在還能夠讓我在這塊土地上每天過得開心快樂，真的是很難得的事，我們每天一點一點累積下來的，這些生活中的酸甜苦辣和時光流逝中的所有感受，是AI無法複製的真實經驗。」
田中千繪表示，自己衷心的感謝所有、感謝自己，也謝謝愛她、支持她的影迷，「接下來無數次的日子裡也請多多支持我唷！」田中千繪在2024年8月正式取得台灣的永久居留證，由於日本法律不承認雙重國籍，若想歸化取得台灣身分證，必須先放棄日本國籍，因此她目前選擇保留日本籍並持有台灣永久居留證。
貼文曝光後，吸引大批粉絲留言：「天哪，好可愛！高中生嗎」、「當時的妳好嫰喔！現在的妳好有味道」、「沒變啊！笑得更燦爛」、「真的是小妹妹耶」、「這張肉肉的，但好看喔」、「完全沒變化啊！好亮票」、「謝謝千繪20年前毅然決然的來到台灣讓我們認識妳」、「恭喜來台20年，還有下個20年喔！」
資料來源：田中千繪Tanaka Chie臉書