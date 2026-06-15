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2016年播出的經典韓劇《雲畫的月光》迎來開播10週年，傳出將推出紀念特輯綜藝節目。根據韓媒報導，朴寶劍、金裕貞、振永、蔡秀彬與郭東延等主演正在討論出演事宜，消息曝光後立刻掀起劇迷熱議，許多人也期待主演5人幫再度同框。據了解，製作單位為紀念《雲畫的月光》播出10週年，正積極籌備特別綜藝節目。目前朴寶劍、金裕貞、振永、蔡秀彬及郭東延皆收到邀請，正協調行程討論參與可能性。拍攝預計於8月初進行，播出時間尚未正式公布，能否成功促成完整合體也成為外界關注焦點。當年朴寶劍、金裕貞在劇中的甜蜜互動深受觀眾喜愛，也憑藉亮眼表現獲得高度關注，拿下KBS演技大賞最佳情侶獎，朴寶劍獲頒男子最優秀演技獎，金裕貞則抱回女子優秀演技獎，兩人的人氣和事業攀上高峰。10年過去，當年的主演群如今都已成為獨當一面的演員，除了朴寶劍和金裕貞以外，配角振永、蔡秀彬及郭東延如今都成了主角級別的演員。雖然眾人行程繁忙，協調時間並不容易，但據韓媒指出，每位主演都很希望透過這次機會向長年支持作品的粉絲表達感謝。