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黑熊現蹤海拔下降 提醒山友提高警覺

台電大甲溪發電廠人員日前在中橫便道志樂溪附近施工時，意外目擊一團黑黑圓圓的身影在樹林間移動，當場驚呼「那什麼東西！」膽子較大的同仁拿出手機拍攝，赫然發現疑是一隻年輕的台灣黑熊。黑熊出沒地點鄰近青山電廠，海拔比過去常見的地帶更低，引發關注。林業及自然保育署台中分署提醒民眾，若在山區巧遇黑熊，切勿靠近、驚擾或追逐，應面對黑熊緩步後退離開現場。林保署台中分署表示，本月初接獲台電大甲溪發電廠施工人員通報，指在鄰近台8臨37線中橫便道的志樂溪附近進行工程時，發現疑似黑熊出沒。從現場拍攝的影片可聽見一男一女對話，男子鎮定低聲說「拍近點！可以拉近嗎？」女子看清楚後忍不住驚呼：「X！那什麼東西？」畫面中一團圓滾滾、毛茸茸的黑色身影在樹林間穿梭，似乎察覺到人類氣息後，加快腳步往山林深處離去，短短幾秒鐘畫面，讓目擊者既驚喜又緊張。今年以來大甲溪流域發現黑熊活動的地點，多集中在德基水庫上游的台中與南投交界地區，海拔約2000公尺左右；此次目擊地點位於德基水庫下游與青山電廠之間，海拔約1200公尺，相較過去紀錄明顯較低。林保署台中分署分析，該路段屬交通部公路局中區養護工程分局管制路段，平時僅供梨山地區居民、工程人員、公車及緊急救護車輛通行，人為活動相對較少，原本就是台灣黑熊可能活動的棲地範圍。林保署提醒，行經該路段或進入山區活動的民眾，應盡量結伴同行，隨時留意周遭野生動物活動跡象，並攜帶防熊噴霧、熊鈴或可發出聲響的器具。若不慎與黑熊近距離相遇，務必保持冷靜，不靠近、不餵食、不追逐，並緩慢後退離開，避免人熊衝突發生。