79歲億萬名導史蒂芬史匹柏最新力作《揭密日》，在兩極爭議聲中奪下台灣與北美週末票房冠軍，全球賣座數字已達9290
萬美元，全台上映5天賣破2490萬台幣。史匹柏再度回到拿手的外星人題材，卻是重在揭密的過程，沒有太著墨於揭密之後地球人與外星人之間的關係是否有變化，因而觀眾好惡明顯，叫好與批評都有，但他仍然算是擊出票房全壘打、再次成功製造話題。
《揭密日》全球首映票房近億美元 史匹柏讓男主角難以拒絕
《揭密日》描述氣象女主播與祕密機構人員聯手將被封鎖的外星人資訊呈現在世人面前的驚險過程，年近80的史匹柏拍起刺激動作，仍然生猛有力，令人回憶起他早年的《法櫃奇兵》等名作，而提到外星人與地球人的關係，又頗有《第三類接觸》的延續意味。只是暑期一堆觀眾期待大場面的特效，對於片子的重心有期望落差，造成給予差評的也大有人在，不過史匹柏一出手，還是有大批觀眾走進戲院，證明他的號召力仍不凡。
不僅是對於觀眾有強大的吸引力，史匹柏對於演員也幾乎是神一般的存在，片子男主角喬許歐康納平常讀劇本都要3、4天才能消化，接到《揭密日》劇本，一小時就讀完，還坦言：「我當然要拍這部電影啊，這可是史蒂芬史匹柏欸！」幸好他個人對劇本很滿意，認為故事非常驚人，大讚：「史匹柏最厲害的地方就在於，他能夠把這些永恆的命題，
轉化成和我們此時此刻息息相關的東西， 並以一個娛樂性十足的內容來呈現。」
影帝柯林佛斯深感不可思議 94歲傳奇配樂大師最新貢獻
而一路追蹤主角們、看似站在對立面的機構高層，由奧斯卡影帝柯林佛斯飾演。他讀完劇本被這個故事似乎同時呼應著史匹柏許多經典作品的
主題而感動，表示：「史匹柏的電影其實有很多種，這部片既有『第三類接觸』的DNA，同時也讓我想到『間諜橋』、『慕尼黑』、『郵報：密戰』。 那些都是我非常喜愛、也深深影響了我的電影，所以能在人生這個階段演出這部片，真的是不可思議的事。」
影迷們感到最不可思議的，是史匹柏居然把94歲傳奇配樂大師約翰威廉斯再度請來，編寫片中的音樂，約翰今已累積54次奧斯卡獎提名，並且曾以《大白鯊》、《外星人》、《辛德勒的名單》等5度奪得小金人。他也曾為《第三類接觸》寫出經典5個音的音階旋律，成為影史上象徵與外星人接觸時的標誌性音樂。
史匹柏說道：「你能相信這是我們合作的第30部電影嗎？約翰現在已經94歲了，但是他還是跟40
歲的時候一樣超凡卓越。『揭密日』大概是他為我們合作的作品編寫過最克制的電影配樂，在極具爆發性的場面到來之前， 他都以一種收斂的手法，譜出優雅又細膩的音樂，讓整部片的情感體驗變得更豐富。」《揭密日》全台盛大上映中。
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《揭密日》描述氣象女主播與祕密機構人員聯手將被封鎖的外星人資訊呈現在世人面前的驚險過程，年近80的史匹柏拍起刺激動作，仍然生猛有力，令人回憶起他早年的《法櫃奇兵》等名作，而提到外星人與地球人的關係，又頗有《第三類接觸》的延續意味。只是暑期一堆觀眾期待大場面的特效，對於片子的重心有期望落差，造成給予差評的也大有人在，不過史匹柏一出手，還是有大批觀眾走進戲院，證明他的號召力仍不凡。
不僅是對於觀眾有強大的吸引力，史匹柏對於演員也幾乎是神一般的存在，片子男主角喬許歐康納平常讀劇本都要3、4天才能消化，接到《揭密日》劇本，一小時就讀完，還坦言：「我當然要拍這部電影啊，這可是史蒂芬史匹柏欸！」幸好他個人對劇本很滿意，認為故事非常驚人，大讚：「史匹柏最厲害的地方就在於，他能夠把這些永恆的命題，
而一路追蹤主角們、看似站在對立面的機構高層，由奧斯卡影帝柯林佛斯飾演。他讀完劇本被這個故事似乎同時呼應著史匹柏許多經典作品的
影迷們感到最不可思議的，是史匹柏居然把94歲傳奇配樂大師約翰威廉斯再度請來，編寫片中的音樂，約翰今已累積54次奧斯卡獎提名，並且曾以《大白鯊》、《外星人》、《辛德勒的名單》等5度奪得小金人。他也曾為《第三類接觸》寫出經典5個音的音階旋律，成為影史上象徵與外星人接觸時的標誌性音樂。
史匹柏說道：「你能相信這是我們合作的第30部電影嗎？約翰現在已經94歲了，但是他還是跟40