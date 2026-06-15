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▲梁恩碩本周在運動心理教練張涵筑(右)的陪同下參加金恩盃。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）

▲中華隊教練蕭丞邑已公布先發陣容，由19歲新星萬奕彣擔綱第一點單打。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）

2026年金恩盃女網亞大區二級賽事已於15日在馬來西亞吉隆坡國家網球中心點燃戰火。中華隊在首日輪空後，將於16日迎來首戰，對手為地主馬來西亞隊。中華隊教練蕭丞邑已公布先發陣容，由19歲新星萬奕彣擔綱第一點單打，第二點單打則由楊亞依出賽；備受矚目的雙打組合，則由剛從歐洲奪冠趕回來的「網球天后」謝淑薇與「小鋼砲」梁恩碩強強聯手，為中華隊金恩盃爭取佳績，也為之後的名古屋亞運進行黃金搭檔的磨合演練。女子隊教練吳建志表示，謝淑薇本屆賽事指名與梁恩碩搭檔雙打，這對黃金組合預計也將在名古屋亞運並肩作戰。為了備戰，謝淑薇15日即便遭遇吉隆坡大雨攪局，仍轉往室內球場進行長達5小時的高強度訓練，從伸展、截擊到發球練習，展現天后級的嚴謹態度。梁恩碩近期手感火燙，剛在荷蘭公開賽250賽事與日本好手青山修子攜手摘下生涯WTA巡迴賽雙打首冠，世界雙打排名已衝上第31位，創下個人新高。剛從荷蘭長途飛行抵達吉隆坡的她，雖然行程緊湊，但仍展現出高度職業素養，將在運動心理教練張涵筑博士的輔助下，全力備戰接下來的硬仗。本屆金恩盃共10支隊伍參賽，分為A、B兩組進行循環賽。中華隊與地主馬來西亞、新加坡、寮國及烏茲別克同屬B組。賽制規定各組取前兩名進入交叉準決賽，勝方將取得2027年亞大區一級賽事的參賽門票。中華隊在歷史交手紀錄上以1勝0敗領先馬來西亞，首戰將全力以赴力拚開門紅。值得一提的是，梁恩碩此次有專屬運動心理教練張涵筑博士隨行。張涵筑表示，雙方合作已超過3年，即便自己未隨行，平日也保持每天通話，為梁恩碩提供專業的心理諮詢。這種精細化的後勤保障，也顯示中華隊對於此次金恩盃勢在必得的決心。本屆賽事總教練由謝政瀛擔任，女子隊教練則為吳建志。隨著開幕典禮順利結束，中華隊已準備好迎接挑戰。儘管15日賽程因雷陣雨數度中斷，但中華隊成員皆已進入備戰狀態，力求透過本次賽事調整至最佳體能與默契，為台灣網球爭取更高榮耀。