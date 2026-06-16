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▲Muzie（圖1）問GD的花是不是變小，但天王聽錯後彎腰狂笑（圖3），讓保鑣虎哥（圖4）都嘴角失守。（圖／YouTube@유브이 방 - UV BANG）

▲後來Muzie真的拿一堆零食回來，場面超爆笑。（圖／YouTube@유브이 방 - UV BANG）

南韓天王G-DRAGON（GD）在舞台上霸氣十足、魅力橫掃全球，但私下卻有著超反差的呆萌一面！他去年（2025）為了宣傳登上Muzie、兪世潤主持的網路節目《유브이 방 - UV BANG》，沒想到竟因為聽錯話鬧出大型社死現場，GD誤把「你的花變小了」聽成「你的小兄弟變小了」，讓錄影現場瞬間陷入沉默，主持人急忙澄清：「花！花！我又沒看過你的……」一句話讓GD當場羞到彎腰狂笑，連一旁保鑣虎哥都憋笑到表情失守，畫面最近再度被翻出討論，笑翻大批粉絲。GD去年發片回歸樂壇，上遍各式節目宣傳，其中一站到了Muzie、兪世潤主持的《유브이 방 - UV BANG》作客，該節目主打音樂、演出行程、日常生活、想像，以及各種腦洞大開的各式場景。天王當時還送上剛推出的新雛菊手燈跟鑰匙圈，沒多久Muzie就問GD外套上的花說：「꽃이 좀 옛날보다 작아졌다.（花比以前稍微變小了）。」GD突然嚇到反問：「고추？（小兄弟）」嚇壞Muzie不斷澄清：「花...花...花，我又沒看過你的....」，GD知道自己聽錯後，立刻拿衛生紙遮住臉低頭大笑狂喊：「嚇死我了....」但場面實在太尷尬，Muzie就提議要去吃零食，留下GD跟兪世潤以及保鑣虎哥，GD最終忍不住彎腰大笑，虎哥則是憋嘴不敢笑出來。該原片後來被刪掉，但最近又突然流傳整個社群，許多粉絲都被GD的小失誤逗樂。而GD之所以會聽錯，是因為韓文的花「꽃이」和「고추」的發音有些相似，尤其講快一點時更容易聽錯，而後者的意思為辣椒，也常被比喻成男性生殖器官。