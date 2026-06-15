在網路有極高知名度的「葉門蜘蛛人」30歲極限冒險家阿爾卡卡·伊本·安塔爾（Al-Qaqa Ibn Antar），上週五挑戰徒手攀爬火山坑時，不幸失足墜落深達120公尺的火山坑底，當場身亡。
美聯社報導，葉門民防局（Civil Defense Authority）發布的官方聲明與現場影片顯示，這起不幸事件發生在葉門南部達利省（Dhale）的著名地標——哈爾達大壩火山坑（Hardah Dam，又稱哈拉哈特·達姆特火山坑）。
網傳的10秒影片顯示，安塔爾當時正在挑戰徒手攀爬幾乎垂直的陡峭火山岩壁，身上完全沒有配戴安全繩索、安全帶或任何防護裝備。影片中，他右手抓著岩石、左手懸空，隨後右手疑似突然失去抓力，整個人瞬間從高空筆直墜落火山坑底，現場畫面極其驚悚。
安塔爾生前因頻繁在社群平台上分享自己在葉門各種崎嶇、險峻地形進行的高風險攀爬影片而走紅，大膽行徑屢次引發網路瘋傳。在過往的影片中，他甚至曾表演過僅用雙手懸掛在懸崖邊緣、雙腿懸空的玩命動作。
當地民防局在接獲報案後，立即派遣包含潛水專家與水域救援小組在內的搜救團隊趕往現場。由於哈爾達大壩火山坑地形極其崎嶇陡峭，且坑底是一座高溫的硫磺湖，導致救援人員進入坑底的難度大幅增加。
經過長達4個小時「複雜且艱難」的搜救，潛水員最終在火口湖表面下方30公尺深的水底尋獲了安塔爾的遺體，並將其打撈上岸。
葉門民防局向所有攀岩愛好者與極限運動玩家發出嚴正警告，強烈呼籲在從事冒險體育活動時，務必嚴格遵守安全標準程序，並主動使用適當的專業防護裝備，以防類似的致命悲劇再度發生。
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網傳的10秒影片顯示，安塔爾當時正在挑戰徒手攀爬幾乎垂直的陡峭火山岩壁，身上完全沒有配戴安全繩索、安全帶或任何防護裝備。影片中，他右手抓著岩石、左手懸空，隨後右手疑似突然失去抓力，整個人瞬間從高空筆直墜落火山坑底，現場畫面極其驚悚。
安塔爾生前因頻繁在社群平台上分享自己在葉門各種崎嶇、險峻地形進行的高風險攀爬影片而走紅，大膽行徑屢次引發網路瘋傳。在過往的影片中，他甚至曾表演過僅用雙手懸掛在懸崖邊緣、雙腿懸空的玩命動作。
經過長達4個小時「複雜且艱難」的搜救，潛水員最終在火口湖表面下方30公尺深的水底尋獲了安塔爾的遺體，並將其打撈上岸。
葉門民防局向所有攀岩愛好者與極限運動玩家發出嚴正警告，強烈呼籲在從事冒險體育活動時，務必嚴格遵守安全標準程序，並主動使用適當的專業防護裝備，以防類似的致命悲劇再度發生。