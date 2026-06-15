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美國與伊朗傳出達成停戰協議後，市場對中東局勢升溫的疑慮降溫，資金也重新回到貴金屬市場。黃金15日盤中一度大漲、升破4369美元。長期看好黃金的《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特・清崎，也在X發文表示，「黃金終於開始動了」，並提到金價單日上漲超過100美元。他指出，即使投資人沒有趕上這波漲勢，也不需要太擔心，因為他認為黃金的上升行情才剛開始。清崎表示，目前金價約4300美元，他有信心到2035年，黃金將上看每英兩3.5萬美元。若以目前價位估算，代表他預期未來仍有大幅上漲空間。清崎也再度重申自己長期以來的投資觀點，認為現金購買力會被通膨侵蝕，持有大量現金的存款族恐成輸家。他建議投資人可將部分現金轉向黃金、白銀、比特幣、乙太幣或石油等資產。他表示，自己多年來一直採取類似策略，也就是減少持有「假的錢」，轉而累積他認為更具保值能力的資產。市場後續則將持續觀察停戰協議能否落實，以及美元、殖利率與油價變化，是否進一步支撐黃金走勢。