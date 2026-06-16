我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷當年退伍後一時找不到演員工作，曾經在國小學擔任約3年的體育老師。（圖／翻攝自劉冠廷IG＠bewater_liu）

劉冠廷在影視圈打滾11年，交出劇集《植劇場－花甲男孩轉大人》、國片《陽光普照》、《消失的情人節》等代表作，至今累計拿下1座金鐘獎、兩座金馬獎，為公認的實力派演員，近日有網友翻出劉冠廷出道前擔任國小老師時，在畢業紀念冊的留話和照片，引來本人回覆，一句「不知道你們過得好不好」讓他的學生感動不已。一名網友14日在社群平台發文寫下：「我的畢冊有劉冠廷。」並附上翻拍畢業紀念冊的照片，上頭為劉冠廷當年擔任國小體育老師的照片，下方字卡寫著勉勵畢業生的話，「親愛的九年勤班：終於也輪到你們畢業了，不知道你們是以什麼心情來回顧過去及面對未來，但至少我是有一點點不捨啦，未來老師希望你們能先找到自己的興趣與目標，一步步踏實地往前邁進，加油、加油！」貼文發布後，吸引超過3萬人按讚、上百條留言和謙則轉發，連不常使用社交軟體的劉冠廷本尊都訝異回覆：「我的天啊，是那個跟九年誠班互搶大隊接力第一名的九年勤班嗎？不知道你們過得好不好，有沒有真的朝著自己的方向前進，希望這社會沒有太考驗你們，或是你們都能順利度過各種考驗。」有劉冠廷的學生現身留言：「九勤同學簽到！老師我來了！看著老師一步一步完成夢想，閃閃發光！非常感動也非常與有榮焉！」而劉冠廷還能說出該位同學的名字，對此，網友紛紛表示：「你好暖，就算不是演員，相信你也會是很好的老師」、「你真的不愧是我的偶像」、「媽唷！暖到我眼眶都要泛淚了！」劉冠廷畢業於臺灣藝術大學戲劇系，替代役退伍後因為一時找不到演員工作，便前往新北市桃子腳國民中小學擔任了約3年的體育老師，而她的演員老婆孫可芳（小豆）同樣畢業於臺藝大戲劇系，當年除了在劇團工作，也和當時的男友劉冠廷一樣在桃子腳國民中小學，以及臺北市立中正國民中學擔任過表演藝術課的老師。