我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽小組賽戰況激烈，但賽程進行至此，射手榜上出現了一個耐人尋味的現象：截至目前，大會進球數最多的竟然是「烏龍球」。隨著比利時在與埃及一役中，因對手哈尼（Mohamed Hany）的失誤收下一記烏龍球，這項數據已累積至3球，不僅超越了2022年卡達世界盃的總和，更獨自領跑本屆賽事射手榜。根據數據統計，本屆世界盃開賽階段，已經進了3顆烏龍球，高居進球棒榜首。超越了目前射手榜上僅有2球進帳的巴洛貢（Folarin Balogun）、阿亞里（Yasin Ayari）與哈弗茨（Kai Havertz）。這一現象引發球迷熱議，若這股趨勢持續，本屆賽事很有可能挑戰2018年俄羅斯世界盃創下的單屆12顆烏龍球紀錄。本場比賽比利時對陣埃及，盧卡庫（Romelu Lukaku）替補登場僅22秒便製造威脅，迫使埃及防守球員哈尼自擺烏龍，幫助球隊以1：1逼平埃及。值得一提的是，這顆進球結束了比利時長達325分鐘的世界盃進球荒。比利時上一次在世界盃進球，已要追溯到2022年小組賽首戰對陣加拿大之役。本屆世界盃開局呈現「強權疲軟」的態勢，截至目前，世界排名前十的球隊中，已有6隊結束首輪賽事，結果呈現一面倒的平局噩夢。除德國隊以7：1血洗庫拉索取得勝利外，其餘強隊如西班牙、巴西、荷蘭及比利時均慘遭對手逼平。數據統計顯示，目前歐洲球隊在已經進行的10場比賽中，僅取得了3勝的成績（勝方分別為瑞典、德國、蘇格蘭），其餘多數強權均未能在首戰展現統治力。隨著小組賽進入第二輪，各大豪門是否能迅速調整狀態，打破「冷門頻傳」的開局，將是本屆世界盃後續最值得關注的焦點。