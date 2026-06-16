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▲2026世界盃H組，維德角首戰就爆出冷門，整場死守「無敵艦隊」西班牙，最終以0：0踢和，隊史首戰就獲得1積分。（圖／美聯社／達志影像）

▲比利時靠著替補上陣的盧卡庫（Romelu Lukaku）迫使對手發生烏龍球，驚險以1：1逼平對手，維持各項賽事14場不敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽首輪爆冷連連，強權集體撞牆的現象引發全球球迷哀鴻遍野。在已結束首輪賽事的6支世界排名前10球隊中，竟只有德國隊順利取得勝利，其餘5支頂級強隊（西班牙、巴西、荷蘭、比利時、摩洛哥）全數以平局收場。面對這一波爆冷潮，不僅各國媒體高度關注，社群媒體上更充斥著球迷撕毀彩券、埋怨強隊集體失常的崩潰聲音。本屆賽事冷門頻傳，統計數據顯示歐洲與南美強權在面對所謂的「弱旅」時，絲毫未展現出應有的統治力。目前的戰績表如下：西班牙 0：0 維德角巴西 1：1 摩洛哥荷蘭 2：2 日本比利時 1：1 埃及德國 7：1 庫拉索除了德國隊展現絕對實力外，其餘5支強權皆未能拿下勝利，世界排名前10的球隊開局表現慘澹，讓無數賽前重注強隊大比分獲勝的球迷們心碎一地。其中，世界排名第2的西班牙隊與排名第67名的維德角之戰，最讓外界跌破眼鏡。人口僅約55萬的維德角首次闖入世界盃，竟硬生生抵擋住西班牙的猛烈攻勢，以0：0逼和對手，拿下隊史首個世界盃積分。數據顯示，這場比賽詭異程度驚人。身為西班牙前鋒的奧亞薩瓦爾（Oyarzabal），竟創下自1966年世界盃有紀錄以來，首位在比賽上半場「0觸球」的球員，反映出西班牙在面對維德角嚴密防守時，進攻體系完全斷鏈。賽前眾多球迷信誓旦旦表示「實力差距太大，不可能和局」，如今賽果出爐，甚至有網友在社群平台開玩笑喊出「要倒立喝水」來兌現賽前的瘋狂賭注。隨著彩券市場上一張張遭到撕碎的強隊讓分票，網路上對於「莊家收割」的討論甚囂塵上。許多資深球迷紛紛吐槽：「看完四場比賽全部都是平局，以後看到西班牙只能買和局了！」、「這是隕石撞地球才會發生的冷門，結果真的發生了！」不過強隊爆冷或許也有一點「大熱必死」的意味，除了團隊可能輕敵之外，外界也陷入過度看好的迷思。西班牙雖然一直是強隊，但風格並不擅長贏大分，在巔峰奪冠的2010年也是如此，過去單場贏4球以上僅有3場，而今天對維德角被開到贏2.5，最終未能過盤。