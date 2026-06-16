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▲吳夢夢在IG問答環節，親自否認跟男友分手的傳聞。（圖／翻攝自吳夢夢IG@monmonwu1.0_）

女優吳夢夢因有高顏值與好身材，而被稱為「台灣第一女優」。近日她在個人IG限時動態開啟問答遊戲跟粉絲互動，有粉絲問到：「跟男友分手了嗎？」她直接否認，直呼這一整年美好回憶都是男友給的，還大方表示對方有免死金牌，「如果他以後想生小孩娶別人，我還能幫她坐月子。」吳夢夢近日於IG跟粉絲玩問答時，一名粉絲問她：「妳跟男友分手了嗎？」她馬上駁斥：「胡說，我可是身無分文，就敢刷男友卡出來旅居的女人。」並告白表示愛男友1萬年。吳夢夢透露自己這一年的旅費，都是男友出的，「他去年送我的生日禮物，我還帶著朋友們出國。」吳夢夢接著透露自己這一整年的美好，都是因為男友，「他在我這裡有免死金牌，以後犯了什麼原則性錯誤可以抵銷的，我可以自己說服自己。」還大方表示：「如果他以後想生小孩娶別人，我還能幫她坐月子。」霸氣發言引發熱議。吳夢夢男友熊吉為急診醫生，兩人之前還罕見於台灣男性學暨性醫學醫學會同框，對方也首次拿掉口罩曝光正臉。吳夢夢透露已與男友交往4年，感情非常穩定。